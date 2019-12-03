Son Dakika Haberleri: CEM YILMAZ'A AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLEN PROF. DR. ORHAN KURAL AĞLADI (1)
Son Dakika Güncel CEM YILMAZ'A AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLEN PROF. DR. ORHAN KURAL AĞLADI (1) - Son Dakika

CEM YILMAZ'A AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLEN PROF. DR. ORHAN KURAL AĞLADI (1)

6 saat önce

PROF. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabı Twitter'da kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.

CEM YILMAZ'A AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLEN PROF. DR. ORHAN KURAL AĞLADI (1), System.String[]
PROF. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabı Twitter'da kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. Karara çok üzüldüğünü belirten Orhan Kural, ağladı.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Orhan Kural avukatı ile katılırken; davalı Cem Yılmaz gelmedi. Yılmaz'ı avukatı temsil etti. Mahkeme Prof. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabı Twitter'da kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davasını reddetti. Karara çok üzüldüğünü belirten Orhan Kural, mahkeme çıkışında ağladı.

DAVA GEÇMİŞİ

Orhan Kural asliye ceza mahkemesine dilekçe sunarak Cem Yılmaz'ın 2019 yılı Mart ayında Eventim Apollo- Londra'da bir sahne gösterisi organize ettiğini, burada 18 yaş sınırlaması getirildiğini belirterek sosyal medya hesabında, "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum" şeklinde yorum yaptığını, bunun üzerine davalı Yılmaz'ın da "Orhan Kural Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum" diyerek hedef alındığını savunmuştu. Dilekçede, Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşım ile Orhan Kural'ın alay konusu haline getirildiğini ve küfürlere maruz kaldığı öne sürülmüş ve mahkemeden Cem Yılmaz'ın 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi talep edilmişti.

Görüntü Dökümü:

cep telefonundan Orhan Kural mahkeme çıkışında


- İstanbul
Orhan Kural, Cem Yılmaz, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'le olan aşk pozuna beğeni yağdı
Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:10:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CEM YILMAZ'A AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLEN PROF. DR. ORHAN KURAL AĞLADI (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]