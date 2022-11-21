Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneğinden Erşan Kuneri'deki sahnelerden olayı Cem Yılmaz'a dava! - Son Dakika
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Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneğinden Erşan Kuneri'deki sahnelerden olayı Cem Yılmaz'a dava!

21.11.2022 11:13

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisine alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunan Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneğinin açıklamasında, "Hemen hemen her sahnesinde bulunduğu için sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" denildi.

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisine alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" denildi.

"EN ÖNEMLİ BAŞLAMA NEDENLERİNDEN BİRİSİ ÖZENTİDİR"

Dernek adına açıklama yapan Sarıay Dernek Başkanı Dr. Şahan Can Şahan, "Dünya nüfusu sıralamasında 18. sırada olduğumuz halde, sigara içenlerin sayısına baktığımızda 8. sıradayız. Bu kesinlikle uygun bir durum değil ve azaltılmalı. Yüzde 30'a yakın sigara içme oranı var. Sigara reklamı yasak ama gizli reklam dediğimiz bir uygulama var. Bu konuda da özellikle ünlüleri kullanıyorlar. Toplum buna göz yummamalı. Biz bu anlamda çocuklarımız, gençlerimiz için hak arayışındayız. Dava açtık Cem Yılmaz'a. Daha önce kurucu başkanımız rahmetli Orhan Kural hocamızla birlikte açtığımız davalarda marka belli değil, haksız rekabete girmez gibi tamamen alakasız cevaplar verildi. Bu defa böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Bir özendirme var. En önemli başlama nedenlerinden birisi özentidir. Bir insanın bir konuda bu kadar ısrarla tüm filmlere hoş gösterecek şekilde sigara sahnelerini koyması doğru değildir. Bu ancak bir maddi menfaat temin etmekle olur" dedi.

CEM YILMAZ'A ERŞAN KUNERİ DİZİSİ İÇİN DAVA AÇILDI
Erşan Kuneri

"HAKSIZ MENFAAT TEMİN EDİLİYOR"

Davaya Bakan Avukat Ekrem Çatalkaya da, filmlerde gizli karteller aracılığı ile haksız menfaat temin edildiğini düşündüklerini söyledi. Ayrıca dernek İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü'ne dilekçe vererek Cem Yılmaz hakkında araştırma yapılmasını ve usulsüzlük olduğu tespit edilirse savcılığa ihbar edilmesini istedi.

CEM YILMAZ'A ERŞAN KUNERİ DİZİSİ İÇİN DAVA AÇILDI
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneğinden Erşan Kuneri'deki sahnelerden olayı Cem Yılmaz'a dava! - Son Dakika

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