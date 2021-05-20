Cem Yılmaz: "Büyük kahkahalar bizleri bekliyor!" - Son Dakika

Cem Yılmaz: "Büyük kahkahalar bizleri bekliyor!"

20.05.2021 14:03
Cem Yılmaz:

Cem Yılmaz, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında, AKUT Instagram Canlı Yayını'na katıldı.

25. yılını kutlayan AKUT,"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nda bu sene ünlü komedyen Cem Yılmaz ile gençleri buluşturdu. 19 Mayıs 2021 Saat 21:00'de, AKUT Başkanı Recep Şalcı ile ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram canlı yayınında bir araya geldi. Sadece gençlerin belirlediği sorularla gerçekleştirilen canlı yayın, son derece keyifli anlara sahne oldu.

Cem Yılmaz: "Bir başka insan için bir şeyler yapmanın önemini kitlelere anlatmaktan vazgeçmemeliyiz. AKUT'a elimden gelebilecek her türlü desteği, her zaman vermeye hazırım."

14 Mart 1996 tarihinde bir grup dağcı tarafından kurulan ve bu süre içinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin arama kurtarma yapılanması içinde en önemli ekiplerinden birisi haline gelen, ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT; "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"ı kutlamaları kapsamında, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı, Instagram canlı yayınında gençlerle buluşturdu.

Cem Yılmaz: "Bizi büyük kahkahalar bekliyor."

19 Mayıs 2021 Saat 21:00'de gerçekleşen sohbette Cem Yılmaz, AKUT Başkanı Recep Şalcı ile bir araya geldi ve tamamen gençler tarafından belirlenen soruları yanıtladı. Sohbete, 19 Mayıs bayramımızın, Atatürk tarafından verilen, içi doldurulması gereken önemli bir armağan olduğunu vurgulayarak başlayan Cem Yılmaz, "Pandemi ve gülmek" bağlantılı bir soruyu şöyle yanıtladı: "Pandemi süresince evlere kapandık. Bu süre boyunca evlerde çok komedi malzemesi birikmiştir ve gerçekten yeni şakalar ve yeni komedyenler çıkacağına yürekten inanıyorum. Bunu yakında göreceğiz. Ben her zaman, gülünecek şeyler varsa gülmenin önemli olduğuna inananlardanım. Pandemi gibi dönemlerde, gülünecek şeyler olsa bile, gülme enerjimiz azalabiliyor. Bu gibi anlarda tatlı bir ciddiyet işe yarıyor. Ben hep, gülmekle, tatlı bir ciddiyetin bir arada olması gerektiğine inananlardanım. Herkes emin olsun, bizi büyük kahkahalar bekliyor."

Bir kuşağa ismini kendisi koymuyor

X, Y, Z benzeri kuşak isimlendirmeleri ile ilgili bir soruyu ise; bu kuşaklara isimleri kendilerinin vermediğinin altını çizerek; "Örneğin Z kuşağı ismini, mesela Boomer kuşağın koymuştur ve Z kuşağı bu ismi bu şekilde öğrenmiştir, onların kendilerine Z kuşağı dediğini sanmıyorum. Her yeni nesil kendini göstermeye başladığında, eski nesillerden bazılarının başrolde olmadığı hatta hayatta bile olmadığı dönemlere geliniyor. Açıkçası bu kuşak isimlendirmelerinin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yeni nesillere engel olacak yaklaşımlardan uzak durmak gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

Takımınıza insan seçerken, sizden iyilerini hedeflemelisiniz

Cem Yılmaz, takım çalışmasının önemine ilişkin düşüncelerinin sorulduğu bir soruyu ise şöyle yanıtladı: "AKUT gibi hayati bir yapılanma için takım çalışmasının hayat kurtardığını iyi biliyorum ama takım çalışması kendi işim için de hayati bir öneme sahip. Bir film, farklı farklı disiplinlerden, çok farklı düşünen insanların bir araya geldiği devasa bir organizasyonun işidir. Adeta bir mühendislik çalışmasıdır. İşin başı, doğru insanları seçebilmek ve inisiyatifi paylaşabilmektir. Burada temel hedef, sizden iyi, başarılı insanları bir araya getirmektir. Bu hedeflenmelidir."

Cem Yılmaz: "Bir başka insan için bir şeyler yapmanın önemini kitlelere anlatmaktan vazgeçmemeliyiz. AKUT'a elimden gelebilecek her türlü desteği, her zaman vermeye hazırım."

Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının ve arama kurtarma faaliyetlerinin dışarıdan nasıl göründüğünü öğrenmeyi amaçlayan bir soruyu ise, Cem Yılmaz şöyle yanıtladı: "Bu konuda şaşırdığım şeyler gözlemliyorum. Örneğin dünyaya emsal teşkil edecek bir arama kurtarma organizasyonumuz var ama 1999 Marmara Depremi'nden bu yana hala eksikliklerimiz var. Umut kırıcı olmak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Geçenlerde bir deprem uzmanı hocamıza, 'Fay hattı taşınabilir mi?' türünden bir soru soruldu. Elbette dünyanın hiçbir yerinde harikaları kalabalıklar yaratmaz; örneğin AKUT'u birkaç harika insan kurdu. Ama bir başka insan için bir şeyler yapmanın önemini kitlelere, kalabalıklara anlatmaktan vazgeçmemeliyiz. Kendi adıma bu konuda AKUT'a elimden gelebilecek her türlü desteği, her zaman vermeye hazırım."

Recep Şalcı: "Nice 102 yıllara…"

Canlı yayın sonrası bir açıklama yapan AKUT Başkanı Recep Şalcı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızda bu sene, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bütün ümidim gençliktedir!' diyerek sonsuz güvenini dile getirdiği, aydınlık geleceğimizin mimarı gençlerimizin sevdiği, ilgili gösterdiği ve gerçekten önemli başarılara imza atmış bir isimle; yine gençlerimiz için bir araya gelmek istedik. Ve bu isimlerin başında elbette Cem Yılmaz geliyordu. 25 yıldır hayata değer katmaya, ülkemizi tüm dünyada temsil etmeye devam eden AKUT olarak, Cem Yılmaz ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Nice 102 yıllara." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Cem Yılmaz, Instagram, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Cem Yılmaz: 'Büyük kahkahalar bizleri bekliyor!' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı         
14:24
Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı         
14:07
Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı         
13:21
Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı         
12:18
Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!         
11:54
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun 300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun         
09:38
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var         
09:09
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 15:01:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cem Yılmaz: "Büyük kahkahalar bizleri bekliyor!" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement