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Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm - Son Dakika

Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm

11.11.2021 21:46
Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm

KOMEDYEN Cem Yılmaz, "Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" dedi.

KOMEDYEN Cem Yılmaz, "Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" dedi.

İş ve marka dünyasının yanı sıra, ünlü isimlerin bir araya geldiği 'Brand Week Istanbul' saat 17.15'te Zorlu PSM'de düzenlendi.

'Brand Week Istanbul'un 'Inspiration Hall' bölümünde '21.Yüzyılda Farklı Olmak' başlıklı söyleşide komedyen Cem Yılmaz, Ralli Şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, voleybolcu Eda Erdem, Opet Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin soruları yanıtladı.

Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren komedyen Cem Yılmaz, "Bir çoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri'ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir. Murat Bey sizi mesleğinizle taş devrine göndersek, pazarlama ile ilgili ne yapabilirim diye kara kara düşünürsünüz. Reklamcı arkadaşım orda ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite"  ifadelerini kullandı.


Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm
Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm
Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm
Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm
Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm

Brand Week, Cem Yılmaz, Taş Devri, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm - Son Dakika
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