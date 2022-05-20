Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri paylaşımı: 2. sezon gelecek mi?

Cem Yılmaz'ın hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda başrol olduğu Erşan Kuneri, 8 bölümlük ilk sezonla 13 Mayıs günü Netflix'te yayınlanmıştı. Geçen bir haftada yoğun ilgi gören dizi için Cem Yılmaz'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Cem Yılmaz: Erşan kuneri'nin 2. sezon çekimleri haftaya başlıyor

Geçtiğimiz hafta Netflix'te yayına giren ve o günden beri dizi gündeminin ilk sıralarında yer alan Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonu, hayranları tarafından merak edilen sorulardan birisi oldu. Cem Yılmaz attığı bir Tweet ile sevenlerini meraklandırdı. Yılmaz, esprili bir dille 2. sezon çekimlerinin haftaya başlayacağını söyledi.

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Dizi, erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin başından geçen maceralı anlatıyor. Durum komedisi türünde 8 bölümden oluşan dizinin başrol karakteri 2004 yapımı bilim-kurgu ve komedi filmi G.O.R.A. ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Müjde ! ERŞAN KUNERİ 2.Sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız???? pic.twitter.com/OgrDjdpcL3 — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 20, 2022

Erşan Kuneri, ilk haftasında oldukça fazla izlense de izleyici kitlesinde farklı görüşler oluşturdu. Yapımı izleyen birçok kişi diziyi oldukça beğendi. Ancak önemli bir kesim de dizinin Cem Yılmaz seviyesinin altında olduğunu ve çok fazla bel altı esprilerin yer aldığını belirtti.

Öte yandan Cem Yılmaz ve Netflix'in ortak projeleri artmaya devam ediyor. Ünlü komedyenin daha önce yaptığı film ve stand-up gösterileri platformda yer alırken, 2021'in son gününde de Diamond Elite Platinum Plus ilk olarak Netflix'te yayınlanmıştı. Arkasından gelen Erşan Kuneri yapımı ortaklığı pekiştirdi.

Peki siz Erşan Kuneri'yi izlediniz mi? Dizi hakkında görüşleriniz nedir? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.