Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında soruları yanıtlayan Cem Yılmaz, yine herkesi kırdı, geçirdi. Cem Yılmaz, esprili bir dille koronavirüs aşısını Acun Ilıcalı'nın bulduğunu söyleyerek, "Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret. Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar" ifadelerini kullandı.

"ACUN AŞIYI BULDU"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Acun aşıyı buldu. Bütün Türkiye bunu beklemiyor muydu? Bence bekliyordu. Sizi temin ederim ya Acun bulacak ya da Nusret. Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar" şeklinde konuştu.