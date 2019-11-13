Son Dakika Haberleri: Cem Yılmaz'dan orman yangınlarında çiftliği yanan Russell Crowe'a geçmiş olsun mesajı
Son Dakika Dünya Cem Yılmaz'dan orman yangınlarında çiftliği yanan Russell Crowe'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Dünya

Cem Yılmaz'dan orman yangınlarında çiftliği yanan Russell Crowe'a geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Avustralya'da cuma gününden bu yana etkili olan yangınlar Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'un çiftlik evinde hasara yol açtı.

Cem Yılmaz'dan orman yangınlarında çiftliği yanan Russell Crowe'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Avustralya'da cuma gününden bu yana etkili olan yangınlar Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'un çiftlik evinde hasara yol açtı.


Yeni Zelandalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftliğindeki bazı binaların yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, ancak çiftlik hayvanlarının durumlarının iyi olduğunu belirtti.

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Russell Crowe, Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:16 
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