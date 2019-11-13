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Cem Yılmaz'dan orman yangınlarında çiftliği yanan Russell Crowe'a geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Avustralya'da cuma gününden bu yana etkili olan yangınlar Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'un çiftlik evinde hasara yol açtı.
Avustralya'da cuma gününden bu yana etkili olan yangınlar Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'un çiftlik evinde hasara yol açtı.
Yeni Zelandalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftliğindeki bazı binaların yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, ancak çiftlik hayvanlarının durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:16
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