Cem Yılmaz'dan sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Cem Yılmaz'dan sağlık çalışanlarına destek
21.10.2020 12:02
İdris TİFTİKCİ / ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak, sağlık çalışanları için moral toplantıları düzenlenirse ücret almadan katılacağını ifade etti.
İdris TİFTİKCİ/ ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak, sağlık çalışanları için moral toplantıları düzenlenirse ücret almadan katılacağını ifade etti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim." dedi.
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