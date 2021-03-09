Cem Yılmaz'dan Zeki Müren paylaşımı: "Kendini yaktın, bizi de yaktın

Daha önce Zeki Müren'le ilgili olarak 'Onu izleyen küçük erkek çocuklar travmalar yaşadı' çıkışında bulunan Özdemir Erdoğan, bu kez de Zeki Müren'le ilgili "Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT'ler nereden çıktı?" diye konuştu.

Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'le ilgili sözleri tartışılmaya devam ederken ünlü komedyen Cem Yılmaz da konuyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

'YAKTIN BİZİ'

Yılmaz, sosyal medya hesabından Zeki Müren'in fotoğrafıyla kendi fotoğrafını birleştirerek, "Kendini yaktın, bizi de yaktın. Hep senin yüzünden" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın 2017 yılında çektiği 'Arif v 216' filmine Zeki Müren sahneleri damga vurmuştu. Çağlar Çorumlu, kostümleri ve aksesuarlarıyla 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'e yeniden hayat vermişti.