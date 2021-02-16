Cem Yılmaz, Emel Sayın'ın Yalıköy'deki villasını aldı! - Son Dakika

Cem Yılmaz, Emel Sayın'ın Yalıköy'deki villasını aldı!

16.02.2021 15:46
Cem Yılmaz, Emel Sayın'ın Yalıköy'deki villasını aldı!, System.String[]

Cem Yılmaz'ın, İstanbul'un Çatalca ilçesinde yer alan Yalıköy'deki Emel Sayın'a ait villayı satın aldığı iddia edildi.

Cem Yılmaz'ın, İstanbul'un Çatalca ilçesinde yer alan Yalıköy'deki Emel Sayın'a ait villayı satın aldığı iddia edildi.

Uzun süredir bu bölgede ev arayışında olduğu öğrenilen usta komedyenin, iki hafta önce 75 yaşındaki sanatçıyla anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Cem Yılmaz'ın, eski aşkı Lal Dedeoğlu'nun mimar sevgilisi Deniz Duru'yla anlaşarak, yeni villasının dekorasyonunu ona teslim ettiği de konuşuluyor.

Usta komedyenin, evin mimarisi tamamlandıktan sonra senenin belli bölümlerinde yeni villasında kalacağı öğrenildi.

OĞLU TENİSE BAŞLADI Cem Yılmaz, 2013 yılında boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'dan olan oğlu Kemal'le birlikte geçtiğimiz gün Levent Tenis Kulübü çıkışında görüntülenmişti.

Çocuğunu tenise yazdıran ünlü komedyen, karşısında gazetecileri görünce gerilmiş, röportaj isteğini, "Müsait değilim" diyerek geri çevirmişti. (Milliyet)

Cem Yılmaz, Emel Sayın'ın Yalıköy'deki villasını aldı!

Lal Dedeoğlu, Emel Sayın, Cem Yılmaz, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz, Emel Sayın'ın Yalıköy'deki villasını aldı! - Son Dakika Magazin


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