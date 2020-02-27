Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı - Son Dakika Magazin

Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

6 saat önce

Cesur pozları hakkında "Yıkılmadım, ayaktayım. Dön de ne kaybettiğine bir bak" şeklinde yorumlar yapıldığı hatırlatılan Samyeli, "Olur mu arkadaşlar.

Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı, System.String[]

Cesur pozları hakkında "Yıkılmadım, ayaktayım. Dön de ne kaybettiğine bir bak" şeklinde yorumlar yapıldığı hatırlatılan Samyeli, "Olur mu arkadaşlar. Yaptığım her işi bununla ilişkilendirmeyin. Ben normal işlerimi yapıyorum" şeklinde konuştu.


Defne Samyeli, "Cem Bey sosyal medyada sizi takipten çıktı siz hala takip ediyorsunuz?" sorusu karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve "Öyle mi, benim haberim yok" karşılığını verdi.


Ünlü sunucu, "Cem Bey'e karşı hala içinizde hala sevgi var mı?" sorusu üzerine ise "Bu konuları konuşmak istemiyorum. Ne olur anlayış gösterin. Benim için bu konular artık konuşmayacak konular. Ben o denklemde değilim artık" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:18 
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