CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN ERTELENDİĞİNİ HASTANE ODASINDAN DUYURDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN ERTELENDİĞİNİ HASTANE ODASINDAN DUYURDU - Son Dakika

CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN ERTELENDİĞİNİ HASTANE ODASINDAN DUYURDU

6 saat önce

Orhan OĞUZ/ ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 Aralık'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin hastalığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN ERTELENDİĞİNİ HASTANE ODASINDAN DUYURDU, System.String[]

Orhan OĞUZ/ ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 Aralık'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin hastalığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.

Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.

Görüntü Dökümü:

-Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı video


Cem Yılmaz, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:19 Kaynak: DHA
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