Cem Yılmaz'ı şaşırtan doğum günü sürprizi

Komedyen Cem Yılmaz'ın "Erşan Kuneri" isimli dizisinin oyuncuları önceki gün okuma ve kostüm provası yaptı.

Yılmaz'ın Levent'teki ofisinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Uraz Kaygılaroğlu ve Çağlar Çorumlu bir araya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren prova sonrası Nilperi Şahinkaya heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte ayrıldı. "Masumlar Apartmanı" dizisinin oyuncuları Ezgi Mola ve Merve Dizdar da mekandan birlikte çıktı. Mola, "Çok keyifli, çok heyecanlı, herkesin çok eğleneceği bir iş olacağından şüphem yok" dedi.

BU BİR MİLAT OLSUN

23 Nisan'da 48 yaşına giren Cem Yılmaz'a basın mensupları pasta ile sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Habercilerin jesti karşısında şaşıran Cem Yılmaz, dilek tutarak mumları üfledi.

Magazin basınıyla sık sık tartışma yaşayan komedyen, muhabirlere teşekkür ederek fotoğraf çektirip, "Bu bir milat olsun" diyerek zeytin dalı uzattı. Dizinin senaristi ve oyuncusu Cem Yılmaz, "15 Haziran'da çekimlere başlayıp eylül ayına kadar çalışacağız" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR