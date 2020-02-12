Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye binlerce destek mesajı yağdı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye binlerce destek mesajı yağdı - Son Dakika Magazin

Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye binlerce destek mesajı yağdı

24 dakika önce

Eski sevgilisi Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını kabul eden Defne Samyeli'nin "Hiç ihtimal vermedim, konduramadım" sözleri Twitter'da trend oldu. Binlerce kişi paylaşım yaparak Samyeli'ye destek oldu.

Cem Yılmaz'ın kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerini değerlendiren Defne Samyeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Samyeli, aldatma sorularına da samimi şekilde cevap verdi. Samyeli'nin ihanet açıklamasına sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

İHANET HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Defne Samyeli, geçtiğimiz Ekim ayında Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberleri Instagram hesabından "İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat hareket olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretli izliyorum" diyerek açıklama yaparak yalanlamıştı. Aradan aylar geçti ve Samyeli'den ayrılan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı.

"KONDURAMADIM" SÖZLERİNE DESTEK MESAJI YAĞDI

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Atina'da görüntülenmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, "Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" dedi. Samyeli'nin "Konduramadım" sözleri ise Twitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımlarla Samyeli'ye destek oldu.

Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye binlerce destek mesajı yağdı
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Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Twitter, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:09 
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