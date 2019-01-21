Cem Yılmaz'ın Kokoreç Tutkusu!

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın,imza gününde kendisine midye ve kokoreç getiren Çengelköy'ün 'Yediren Adam' lakaplı ünlü kokoreççisinin müdavimi olduğu konuşuluyor.

Sağlığına dikkat edenve sporunu aksatmayanCem Yılmaz'ın damak zevkinden de ödün vermediği de konuşulanlar arasında.