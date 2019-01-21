Cem Yılmaz'ın Kokoreç Tutkusu!
1 saat önce
Cem Yılmaz, kokoreç ve midye müdavimi oldu.
Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın,imza gününde kendisine midye ve kokoreç getiren Çengelköy'ün 'Yediren Adam' lakaplı ünlü kokoreççisinin müdavimi olduğu konuşuluyor.
Sağlığına dikkat edenve sporunu aksatmayanCem Yılmaz'ın damak zevkinden de ödün vermediği de konuşulanlar arasında.
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:08 Kaynak: Bültenler
Enis Arıkan, Yanlışlıkla Ezgi Mola'nın Gözüne Vurdu
Ete Çıplak Elle Dokunduğu İçin Eleştirilen Nusret, Ellerini Yıkadığı Videoyu Paylaştı
Çarpışma'da Önemli Değişiklik! Yönetmen Uluç Bayraktar, Üç Haftalığına Ekipten Ayrıldı
Acun Ilıcalı, Survivor Adasına İlk Adımını Attı