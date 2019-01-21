Son Dakika Haberleri: Cem Yılmaz'ın Kokoreç Tutkusu!

Cem Yılmaz'ın Kokoreç Tutkusu!

1 saat önce

Cem Yılmaz, kokoreç ve midye müdavimi oldu.

Cem Yılmaz'ın Kokoreç Tutkusu!, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın,imza gününde kendisine midye ve kokoreç getiren Çengelköy'ün 'Yediren Adam' lakaplı ünlü kokoreççisinin müdavimi olduğu konuşuluyor.

Sağlığına dikkat edenve sporunu aksatmayanCem Yılmaz'ın damak zevkinden de ödün vermediği de konuşulanlar arasında.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:08 Kaynak: Bültenler

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