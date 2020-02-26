Cem Yılmaz isyan etti: Bıktım artık, bıktım!

Sunucu Defne Samyeli ile ayrılığının ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir ilişkiye başlayan Cem Yılmaz, aşk hayatıyla gündeme gelmekten sıkıldı!



Önceki gün bir mekan çıkışı görüntülenen usta komedyen, muhabirlerin aşk sorularına adeta isyan etti.



Özel hayatının sürekli gündemde olmasından rahatsızlık duyan Cem Yılmaz, muhabirlerin sorularına verdiği cevapla şaşırttı.



"BEN ARTIK 50 YAŞIMA GELDİM" 46 yaşındaki komedyen, "Bıktım artık, bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Cem Yılmaz, "Bazı haberler çıktı; temmuz ayında Serenay Hanım'la evleneceğinize dair" şeklindeki soruyu, "Evlendim, haberler doğru" şeklinde tiye almıştı.