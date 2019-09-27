Cem YILMAZ İzmir'de yine kapalı gişe
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Biletleri satışa çıktığı gün tükenen Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 'Diamond, Elite, Platinum, Plus' dört gün boyunca İzmir'de yine binlerce kişiyi güldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:43 Kaynak: Bültenler
CMYLMZ Fikir Sanat'ın düzenlediği 'Diamond, Elite, Platinum, Plus' turnesi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz, 23-25-26 Eylül de İzmir Kültürpark Açıkhava'da sahnedeydi.
Tüm biletleri günler öncesinden tükenen Cem Yılmaz bu akşam son kez İzmirlilerle buluşacak.
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