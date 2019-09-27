Cem YILMAZ İzmir'de yine kapalı gişe

CMYLMZ Fikir Sanat'ın düzenlediği 'Diamond, Elite, Platinum, Plus' turnesi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz, 23-25-26 Eylül de İzmir Kültürpark Açıkhava'da sahnedeydi.

Tüm biletleri günler öncesinden tükenen Cem Yılmaz bu akşam son kez İzmirlilerle buluşacak.