Son Dakika Haberleri: Cem YILMAZ İzmir'de yine kapalı gişe
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Cem YILMAZ İzmir'de yine kapalı gişe

19 dakika önce

Biletleri satışa çıktığı gün tükenen Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 'Diamond, Elite, Platinum, Plus' dört gün boyunca İzmir'de yine binlerce kişiyi güldürdü.

Cem YILMAZ İzmir'de yine kapalı gişe, System.String[]

CMYLMZ Fikir Sanat'ın düzenlediği 'Diamond, Elite, Platinum, Plus' turnesi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz, 23-25-26 Eylül de İzmir Kültürpark Açıkhava'da sahnedeydi.

Tüm biletleri günler öncesinden tükenen Cem Yılmaz bu akşam son kez İzmirlilerle buluşacak.

Cem Yılmaz, Kültürpark, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:43 Kaynak: Bültenler
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