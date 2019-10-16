Cem Yılmaz Karakomik Filmler'le dünyada bir ilki gerçekleştiriyor!
1 saat önce
Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Karakomik Filmler serisinin 2 filminin özel gösterimi yapıldı!
Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Karakomik Filmler serisinin 2 filminin özel gösterimi yapıldı! Seyirciye tek gösterimde 2 farklı film sunacak olan proje dünya sinemasında tür olarak ilk örneğini sunacak!
#CemYılmaz #KarakomikFilmler
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:05
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