Toplumda 'iyi ki varlar' dediğimiz, etkileme gücüne sahip, alanında başarılı olmuş kişilerle İzmirlileri buluşturmak amacıyla yola çıkan NETTALKS, Cem Yılmaz'ın katılımıyla 26 Eylül Perşembe İzmir Swissotel Büyük Efes'te gerçekleşti.

Organizasyondan elde edilen gelirin tamamının Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandığı NETTALKS'u yaklaşık 800 kişi izledi. NETTALKS'ta daha önce Ayşe Arman, Azra Kohen ve Ali Poyrazoğlu gibi isimleri ağırlayan Şela Habif, "Mizaha farklı bir anlayış getiren stand up'ta çığır açan, kıvrak zekası ve müthiş gözlemleriyle bize kendini hayran bırakan bir konuğumuz var" diyerek yoğun alkış eşliğinde sahneye Cem Yılmaz'ı davet etti.

Şela Habif ile sahneyi paylaşan Cem Yılmaz, "Bu organizasyonlar beni çok mutlu ediyor. Yetişemediğimiz yerler oluyor ve bu tür organizasyonlar sayesinde ulaşamadığımız yerlere fayda sağlamış oluyoruz" diyerek sözlerine başladı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen söyleşide ünlü komedyen "İnsanlar başarılarını kutlamayı çok geciktiriyorlar. Hepimiz hayatımızda çok ciddi bir gelişim kaydettiğimizin farkında olamıyoruz. Örneğin ben çocuk sahibi olunca anladım. Kendimi gözlemledim, hangi noktadan hangi noktaya gelmişim ve kendimi hiç kutlamamışım diye düşündüm" dedi.

"Ben işimi ne kadar önemsiyorum diye sorarsanız işimi hayatım kadar önemsiyorum" diyen Cem Yılmaz "Hayat ne kadar kontrolümüz altındaysa mesleğimiz de o kadar kontrolümüz altındadır. Ne kadar işinize önem verirseniz bence meyvelerini de o kadar toplarınız. Ben sahnede başarısız olma ihtimali üzerine sahneye çıktım.Benim farkım sizin farketmediğiniz ama herkesin bildiği dataları işliyor olmam" diyerek izleyenlerden büyük alkış aldı.

Modern çağda herkesin birbirine birşeyler öğretmeye çalıştığını, özgüven ile cahil cesaretinin ayı şey olduğunu söyleyen ve verdiği örneklerle hayranlarını kahkahaya boğan Cem Yılmaz, kendisini izelemeye gelen konukların sorularını de içtenlikle cevapladı.Cem Yılmaz NETTALKS'ta İzmirlilerle buluştu

Organizasyondan elde edilen gelirin tamamının Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandığı NETTALKS'u yaklaşık 800 kişi izledi. NETTALKS'ta daha önce Ayşe Arman, Azra Kohen ve Ali Poyrazoğlu gibi isimleri ağırlayan Şela Habif, "Mizaha farklı bir anlayış getiren stand up'ta çığır açan, kıvrak zekası ve müthiş gözlemleriyle bize kendini hayran bırakan bir konuğumuz var" diyerek yoğun alkış eşliğinde sahneye Cem Yılmaz'ı davet etti.

Şela Habif ile sahneyi paylaşan Cem Yılmaz, "Bu organizasyonlar beni çok mutlu ediyor. Yetişemediğimiz yerler oluyor ve bu tür organizasyonlar sayesinde ulaşamadığımız yerlere fayda sağlamış oluyoruz" diyerek sözlerine başladı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen söyleşide ünlü komedyen "İnsanlar başarılarını kutlamayı çok geciktiriyorlar. Hepimiz hayatımızda çok ciddi bir gelişim kaydettiğimizin farkında olamıyoruz. Örneğin ben çocuk sahibi olunca anladım. Kendimi gözlemledim, hangi noktadan hangi noktaya gelmişim ve kendimi hiç kutlamamışım diye düşündüm" dedi.

"Ben işimi ne kadar önemsiyorum diye sorarsanız işimi hayatım kadar önemsiyorum" diyen Cem Yılmaz "Hayat ne kadar kontrolümüz altındaysa mesleğimiz de o kadar kontrolümüz altındadır. Ne kadar işinize önem verirseniz bence meyvelerini de o kadar toplarınız. Ben sahnede başarısız olma ihtimali üzerine sahneye çıktım.Benim farkım sizin farketmediğiniz ama herkesin bildiği dataları işliyor olmam" diyerek izleyenlerden büyük alkış aldı.

Modern çağda herkesin birbirine birşeyler öğretmeye çalıştığını, özgüven ile cahil cesaretinin ayı şey olduğunu söyleyen ve verdiği örneklerle hayranlarını kahkahaya boğan Cem Yılmaz, kendisini izlemeye gelen konukların sorularını de içtenlikle cevapladı.