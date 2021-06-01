Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakanın düşürülmesi için mahkemeye başvurdu - Son Dakika

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun avukatları yer aldı. Cem Yılmaz avukatı aracılığı ile mahkemeye dilekçe sundu.

Yılmaz'ın dilekçesinde, Amerikan doları kurundaki yükselişle birlikte ödediği nafakanın da arttığı, nafakanın Türk lirası cinsinden 40 bin lira olarak belirlenmesini isteği belirtildi. Mahkeme delillerin toplanılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ANLAŞARAK BOŞANMIŞLARDI

Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, Ahu Yağtu'ya 3 de gayrimenkul vermişti.

Cem Yılmaz, oğlunun annesine 2013 model Range Rover cip, Sarıyer, Şişli, İstinye Park ve Loft'ta birer gayrimenkulun dışında iki ayrı yerin aylık 30 bin lira ve 6 bin 500 dolar olan kira gelirini de eski eşine tahsis etmişti.