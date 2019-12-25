Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi - Son Dakika Magazin

Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi

6 saat önce

Ünlü komedyen Cem Yılmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi, System.String[]

Ünlü komedyen Cem Yılmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Komedyen Cem Yılmaz hastaneden görüntü paylaşarak bu akşamki oyununun 5 Ocak'a ertelendiğini açıkladı.


Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu akşam Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyununu rahatsızlandığı için erteledi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, serum takılmış haldeki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi'nde olmalıydım ama. Yine Bostancı'dayım. Oyunumuz 5 Ocak'a ertelendi. Her şey yolunda iyiyim" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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