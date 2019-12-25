Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi - Son Dakika

Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi

6 saat önce

Ünlü komedyen Cem Yılmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Komedyen Cem Yılmaz hastaneden görüntü paylaşarak bu akşamki oyununun 5 Ocak'a ertelendiğini açıkladı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu akşam Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyununu rahatsızlandığı için erteledi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, serum takılmış haldeki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi'nde olmalıydım ama. Yine Bostancı'dayım. Oyunumuz 5 Ocak'a ertelendi. Her şey yolunda iyiyim" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi

Cem Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
04:15 Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu - Son Dakika
04:01 Yol kenarında patlayan lastiğini kontrol etmek isteyen sürücüye tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika
03:50 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3) - Son Dakika
03:43 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4) - Son Dakika
03:31 'Evlat nöbeti'ndeki Hüsniye Kaya kızına kavuştu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 04:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]