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Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
34 dakika önce
Magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı ilk kez belgelendi.
Daha önce sürpriz şekilde Atina'da hayranları tarafından görüntülenen ikilinin aşkının ilk görüntüsü önceki akşam çekildi. Serenay Sarıkaya, daha önce sözlü olarak aşkını itiraf ettiği Cem Yılmaz'ı gece yarısı evine bırakırken ilk kez birlikte objektiflere takıldı. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'la akşam yemeği yedikten sonra ünlü komedyeni Etiler'deki evine bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:42
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