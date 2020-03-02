Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi - Son Dakika Magazin

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi

34 dakika önce

Magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı ilk kez belgelendi.

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi, System.String[]

Daha önce sürpriz şekilde Atina'da hayranları tarafından görüntülenen ikilinin aşkının ilk görüntüsü önceki akşam çekildi. Serenay Sarıkaya, daha önce sözlü olarak aşkını itiraf ettiği Cem Yılmaz'ı gece yarısı evine bırakırken ilk kez birlikte objektiflere takıldı. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'la akşam yemeği yedikten sonra ünlü komedyeni Etiler'deki evine bıraktı.



Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:42 
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