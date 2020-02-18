Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler - Son Dakika Magazin

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler

27 dakika önce

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Cem Yılmaz, son olarak Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakan Cem Yılmaz'ın yorumu yüzlerce beğeni aldı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler, System.String[]

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya- Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Cm Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşıma bıraktığı yorumla sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

TWITTER'DA TT OLDULAR

Atina'daki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti. Çift şimdi de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Cem Yılmaz, sevgilisinin son paylaşımına gül ve ay emojisi koydu.

Ünlü komedyenin bu hamlesi, çifti Twitter'da TT (Trend Topic) yaptı.

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti, Çiftin iki hafta önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:23 
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YORUMLAR (3)
  • Dede: Ee her meyvenin bir tadı var yeğen dünya böyle doğa güçsüzleri af etmiyor paran varsa her şeyin var demektir yeğen sadakat onur hiç bir zaman düşmez çünkü fakirin gücü seni konuşmaya yetmez. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır


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