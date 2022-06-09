Cem Yılmaz yeni filmini açıkladı: Sevilen karakter geri geliyor - Son Dakika
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Cem Yılmaz yeni filmini açıkladı: Sevilen karakter geri geliyor

09.06.2022 00:12
Cem Yılmaz yeni filmini açıkladı: Sevilen karakter geri geliyor

Cem Yılmaz yeni filmi hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni film, Karakomik Filmler - 2 Arada'nın başrolü Ayzek'i konu edinecek.

Kısa süre önce Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisiyle gündeme gelen Cem Yılmaz, yeni film için hazırlıklara başladığını açıkladı. Karakomik Filmler – 2 Arada filminin başrolü olan Ayzek için ayrı bir yapım üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Cem Yılmaz'dan Ayzek'li yeni film müjdesi

2019 yılında gösterime giren Karakomik Filmler serisi, iki film ve her filmin içerisinde iki yapımla sunulmuştu. Serideki yapımlardan biri olan 2 Arada, Cem Yılmaz tarafından yeniden gündeme getirildi. Tüm hikayenin arabalı bir vapurda geçtiği 2 Arada filminin ana karakteri olan Ayzek, yeni filmle beyaz perdeye taşınacak.

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Cem Yılmaz tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Ayzek karakterinin hikayesini anlatan yeni bir yapım üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Twitter'daki paylaşımında Ayzek'in fotoğrafını koyarak, "Fikirlerim var" diyen ünlü komedyen, daha detaylı bir açıklamayı ise Instagram'dan yaptı.

Fikirlerim var ?? pic.twitter.com/95nsvAmxVx

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 8, 2022

2019 yılında izleyicilere sunulan 2 Arada filmi, arabalı vapurda çalışan Ayzek karakterinin hikayesini ele alıyordu. Filmde dram ve komedi öğelerini bir arada sunan ünlü oyuncu, yeni filmi hakkında ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ayzek'in çalıştığı vapurun 3 ay sonra kaldırıldığını dile getiren Cem Yılmaz, yeni filmde buna yer vereceğini söyledi. Yani Ayzek filminin konusu, karakterin feribottan ayrıldıktan sonraki hayatına odaklanacak.

"Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki, sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz. Do not disturb. Joker dönerse, Ayzek de döner bu kadar basit."

Cem Yılmaz yeni filmini açıkladı: Sevilen karakter geri geliyor

Daha önceki filmde Zafer Algöz, Ozan Güven, Necip Memili, Özkan Uğur, Can Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Davran gibi isimler yer alıyordu. Yeni projede ise Cem Yılmaz'ın hangi oyuncular ile çalışacağı şimdilik belirsiz.

Cem Yılmaz'ın bir süre önce Yahşi Batı filmindeki karakterlerini konu edinen Galata Canavarı isimli bir film yapacağını da öğrenmişti.

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Kaynak: Shiftdelete

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