Son Dakika Haberleri: Cem Yılmaz Yeni Gösterisiyle Londra'da

Cem Yılmaz Yeni Gösterisiyle Londra'da

1 saat önce

Oyuncu, senarist, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı.

Cem Yılmaz Yeni Gösterisiyle Londra'da, System.String[]
Oyuncu, senarist, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı.

Yılmaz, yeni tek kişilik gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus"la Londra'nın batısındaki Eventim Apollo gösteri merkezinde İngiltere'de yaşayan Türk seyircilerle buluştu.

Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Turkish Bank'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:12 Kaynak: AA

Yönetmen, Cem Yılmaz, Londra, Kültür Sanat
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