Cem Yılmaz Yeni Gösterisiyle Londra'da
1 saat önce
Oyuncu, senarist, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı.
Oyuncu, senarist, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz
yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra
'da sahneye çıktı.
Yılmaz, yeni tek kişilik gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus"la Londra'nın batısındaki Eventim Apollo
gösteri merkezinde İngiltere
'de yaşayan Türk seyircilerle buluştu.
Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Turkish Bank
'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye
'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın
da izledi.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:12 Kaynak: AA
Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan
Meksika'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 14 Ölü, 5 Yaralı
Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı