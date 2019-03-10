Son Dakika Haberleri: Cem Yılmaz Yeni Gösterisiyle Londra'da

Cem Yılmaz Yeni Gösterisiyle Londra'da

37 dakika önce

EVENTIM Apollo'da Türk seyircilerlerlu buluşan Cem Yılmaz' izlemeye gelenler arasında, Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, eşi Gül Yalçın, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Most Production yöneticisi Mustafa Oğuz, ünlü yönetmen ve yazar Türker İnanoğlu, Turkish Bank Yönetim Kurulu Başkanı...

Cem Yılmaz Yeni Gösterisiyle Londra'da, System.String[]
EVENTIM Apollo'da Türk seyircilerlerlu buluşan Cem Yılmaz' izlemeye gelenler arasında, Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, eşi Gül Yalçın, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Most Production yöneticisi Mustafa Oğuz, ünlü yönetmen ve yazar Türker İnanoğlu, Turkish Bank Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, Grup Ofis Yöneticileri Kurt- Bars Börteçene, Vakko'nun patronu Cem Hakko, Zerrin Tekindor, ve Ozan Güven de vardı. İlki cumartesi akşamı sahnelenen, ikincisi ise bu gece gerçekleşecek gösteri için 7 bin adet bilet satldı. Yaklaşık 2.5 saat süren performansında espirileriyle davetlileri kahkahaya boğan Yılmaz, en çok Nusret, Tarkan ve Acun'u diline doladı.

Defne Samyeli, Londra'da sahneye çıkan sevgilisi Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı.

Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile eşi Gül Yalçın gösteriyi Türker İnanoğlu'yla birlikte izledi.

Kurt Börteçene, Bars Börteçene, Ertuğrul Özkök, Mustafa Oğuz (soldan- sağa).
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:40 

Ertuğrul Özkök, Ümit Yalçın, Cem Yılmaz, Londra, Güncel
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