Cem Yılmaz Yeni Gösterisiyle Londra'da

EVENTIM Apollo
'da Türk seyircilerlerlu buluşan Cem Yılmaz
' izlemeye gelenler arasında, Londra
Büyükelçisi Ümit Yalçın
, eşi Gül Yalçın, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök
, Most Production
yöneticisi Mustafa Oğuz, ünlü yönetmen ve yazar Türker İnanoğlu
, Turkish Bank
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, Grup Ofis Yöneticileri Kurt- Bars Börteçene, Vakko
'nun patronu Cem Hakko
, Zerrin Tekindor
, ve Ozan Güven
de vardı. İlki cumartesi akşamı sahnelenen, ikincisi ise bu gece gerçekleşecek gösteri için 7 bin adet bilet satldı. Yaklaşık 2.5 saat süren performansında espirileriyle davetlileri kahkahaya boğan Yılmaz, en çok Nusret, Tarkan
ve Acun'u diline doladı. Defne Samyeli
, Londra'da sahneye çıkan sevgilisi Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmadı.
Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile eşi Gül Yalçın gösteriyi Türker İnanoğlu'yla birlikte izledi.
Kurt Börteçene, Bars Börteçene, Ertuğrul Özkök, Mustafa Oğuz (soldan- sağa).