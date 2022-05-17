Cem Yılmaz yeni reklamda Hepsiburada için şarkı söyledi - Son Dakika
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Cem Yılmaz yeni reklamda Hepsiburada için şarkı söyledi

17.05.2022 16:22
Cem Yılmaz yeni reklamda Hepsiburada için şarkı söyledi

Hepsiburada'nın reklam yüzü Cem Yılmaz'ın oynadığı yeni reklam filmi yayınlandı.

Hepsiburada'nın reklam yüzü Cem Yılmaz'ın oynadığı yeni reklam filmi yayınlandı. Ünlü komedyen filmde marka için bir de şarkı seslendirdi.

Sevilen komedyen Cem Yılmaz marka yüzü olduğu Hepsiburada'nın yeni reklam filmin boy gösterdi. Cem Yılmaz, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright'ın 'E-ticaret NPS (Net Promoter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması' sonuçlarına göre Türkiye'nin 'En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası' seçildiğini duyuran Hepsiburada'nın yeni reklam filminde şarkı seslendirdi.

Yılmaz'ın başrolünde oynayıp, yönetmen koltuğunda oturduğu reklam filminin senaryosu, ünlü komedyenin konuklarına bir şarkıyla markayı 'tavsiye etmesi' üzerine kurgulandı. Reklam filmi, Amerikalı ve Çinli misafiriyle yemek yiyen ünlü komedyene yöneltilen "Hepsiburada'yı çok seviyorsunuz, neden?" sorusuyla başlıyor. Bu soruya Çince verdiği "Çince nasıl söyleneceğini bilmiyorum" yanıtının ardından bir şarkı ile cevap vermek isteyen komedyen, ünlü şarkı 'Cancion Del Mariachi'nin Hepsiburada'ya özel uyarlamasını seslendiriyor.

Cem Yılmaz'ın Hepsiburada'nın en önemli farkının 'güven' olduğunun altını çizdiği, 'Yarın Kapında' ve 'Kapında İade' gibi markanın hizmetlerine dikkat çekerek misafirlerine de Hepsiburada'yı tavsiye ettiği şarkıya, sonunda misafirler ve restorandakiler de eşlik ediyor.

Reklam filmi markanın sosyal hesaplarından da izlenebiliyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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