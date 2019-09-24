Son Dakika Haberleri: Cem Yılmaz yeniden İzmir'de
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Cem Yılmaz yeniden İzmir'de

31 dakika önce

Biletleri satışa çıktığı gün tükenen Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 'Diamond, Elite, Platinum, Plus' İzmir seyircisiyle kısa bir aradan sonra tekrar buluştu.

Cem Yılmaz yeniden İzmir'de, System.String[]

İzmir'de daha önce sekiz gece boyunca sahnede olan Yılmaz'ın yeni şovu, bu kez dört gün sahnelenecek.

Kerki-Solfej ve CMYLMZ Fikir Sanat'ın düzenlediği, 'Diamond, Elite, Platinum, Plus' turnesi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz, 23-24-26-27 Eylül de İzmir Kültürpark Açıkhava'da sahneye çıkacak.

Cem Yılmaz, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:35 Kaynak: Bültenler
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