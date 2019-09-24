Cem Yılmaz yeniden İzmir'de

İzmir'de daha önce sekiz gece boyunca sahnede olan Yılmaz'ın yeni şovu, bu kez dört gün sahnelenecek.

Kerki-Solfej ve CMYLMZ Fikir Sanat'ın düzenlediği, 'Diamond, Elite, Platinum, Plus' turnesi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz, 23-24-26-27 Eylül de İzmir Kültürpark Açıkhava'da sahneye çıkacak.