Cemaat cenaze namazında virüs tedbirlerine uydu, bir kol aralığıyla saf tuttu - Son Dakika
Son Dakika Genel Cemaat cenaze namazında virüs tedbirlerine uydu, bir kol aralığıyla saf tuttu - Son Dakika

Cemaat cenaze namazında virüs tedbirlerine uydu, bir kol aralığıyla saf tuttu

6 saat önce

Cemaat cenaze namazında virüs tedbirlerine uydu, bir kol aralığıyla saf tuttu -Cenaze namazında maske dağıtıldı Rektör Çomaklı'nın babası son yolculuğuna virüs önlemleriyle uğurlandı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Cemaat cenaze namazında virüs tedbirlerine uydu, bir kol aralığıyla saf tuttu

-Cenaze namazında maske dağıtıldı

Rektör Çomaklı'nın babası son yolculuğuna virüs önlemleriyle uğurlandı

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı'nın cenaze namazında korona virüsü önlemleri damga vurdu. Cenaze namazında cemaatin bir kol aralığıyla namaz kılması dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 87 yaşındaki babası Sedi Çomaklı hayatını kaybetti. Çomaklı Aşkale ilçesi Çomoğlu mahallesinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına ise virüsten korunmak için alınan tedbirler damga vurdu. Namazdan önce protokol üyelerine ve cemaate maske dağıtıldı. İmamında maske taktığı cenaze namazında saflar ise bir kol aralığı konularak tutuldu.

Çomaklı'nın cenaze namazına baba acısı yaşayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, akademisyenler ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından baş sağlığı dilekleri ise tokalaşmadan uzak mesafeden gerçekleştirildi.

Cemaat cenaze namazında virüs tedbirlerine uydu, bir kol aralığıyla saf tuttu

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Cemaat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:44 Kaynak: İHA

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