Cemaat, cuma namazında Kovid-19 tedbirlerinden memnun - Son Dakika

Cemaat, cuma namazında Kovid-19 tedbirlerinden memnun

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta yeni normal düzene göre tekrar başlayan cuma namazlarında alınan tedbirler, cemaati mutlu ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta yeni normal düzene göre tekrar başlayan cuma namazlarında alınan tedbirler, cemaati mutlu ediyor.

Bursa'nın camilerinde, yeni normal düzene göre cuma namazları sosyal mesafeli ve maskeli kılınmaya devam ediliyor.

Cemaat, kendilerinin getirdiği seccadelerle, Kovid-19 tedbirlerine uyarak, ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Vatandaşlardan Yılmaz Kars, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hijyen kurallarına namaza gelmeden önce uyduklarını söyledi.

Maskeyi taktıklarını ve temizliğe dikkat ettiklerini belirten Kars, "Sosyal mesafeye özellikle dikkat ediyoruz. Namaz sırasında tüm cemaat sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyuyor. Müminin en büyük şeyi abdest, hijyenin en önemli unsuru." ifadelerini kullandı.

Kadir Şengözoğlu da tüm kurallara uyarak cuma namazını kıldıklarını dile getirdi.

Namaz öncesinde bol bol sabunla temizlik yaptıklarını anlatan Şengözoğlu, "Namaz sırasında insanlar kurallara genel olarak dikkat ediyor. Alan darlığında bazen 1,5 metre kuralına uyamıyoruz ama yine de mesafemiz oluyor." dedi.

Mehmet Canbolat ise abdestini evde ya da iş yerinde alarak namaza geldiğini ifade etti.

Namaz öncesinde ve sonrasında dezenfekte kullanmaya dikkat ettiklerini belirten Canbolat, "Genelde cemaat kurallara uyuyor. Polis ve cami görevlileri de gerekirse vatandaşları uyarıyor. Sosyal mesafeli bir şekilde namaz kılınıyor." diye konuştu.

Cemaat, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:30 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cemaat, cuma namazında Kovid-19 tedbirlerinden memnun - Son Dakika
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