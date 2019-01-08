Cemaat Isıtmakta Zorlandığı Camiyi Panjurla Böldü
2 saat önce
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki 400 metrekarelik camiyi ısıtmakta zorlanan cemaat, çözümü namaz kılınan bölümü panjurla bölmekte buldu.
BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesindeki 400 metrekarelik camiyi ısıtmakta zorlanan cemaat, çözümü namaz kılınan bölümü panjurla bölmekte buldu.
Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki 400 metrekarelik Çifte Minareli Cami'yi ısıtmakta zorlanan cemaat, ilginç bir yönteme başvurdu. Cemaat
, camide namaz kılınan alanı, panjurla ikiye böldü. Caminin imamı Recep Çabuk, elektrikli yerden ısıtma sistemiyle ısıtılan camide, cuma namazlarında yoğunluk nedeniyle panjurları kaldırdıklarını söyledi. Caminin oldukça büyük olduğunu anlatan İmam Recep Çabuk, "Camimiz yaklaşık 400 metrekare. Yani kubbeli camilerde ısıtma işi çok zor. Havalar da soğudu. Onun için nasıl ısıtabiliriz diye düşündü arkadaşlarımız. Arka tarafı bölerek böyle bir çözüm bulduk. Zaten vakit namazlarında, 2-3 saf cemaatimiz oluyor. Cemaatimizi alacak şekilde daraltma yoluna gittik. Çok da iyi oldu" dedi.
Cami cemaatinden Yalçın Çelik ise "Camimiz fazla büyük olduğu için kışın ısıtamıyoruz. Dolayısıyla böyle bölme yapıldı. Şimdi rahat ısınıyoruz. Kış günleri huzur içinde namazımızı eda ediyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.
- Balıkesir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:15 Kaynak: DHA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Erdoğan: 'Bay Kemal Geçemez' Diye Vasiyet Bırakabilirim
Eren Erdem Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararına Tepki Gösteren Baba Hasan Erdem İşten Çıkarıldı
Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti