Son Dakika Haberleri: Cemaat Isıtmakta Zorlandığı Camiyi Panjurla Böldü

Cemaat Isıtmakta Zorlandığı Camiyi Panjurla Böldü

2 saat önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki 400 metrekarelik camiyi ısıtmakta zorlanan cemaat, çözümü namaz kılınan bölümü panjurla bölmekte buldu.

Cemaat Isıtmakta Zorlandığı Camiyi Panjurla Böldü, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki 400 metrekarelik camiyi ısıtmakta zorlanan cemaat, çözümü namaz kılınan bölümü panjurla bölmekte buldu.

Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 400 metrekarelik Çifte Minareli Cami'yi ısıtmakta zorlanan cemaat, ilginç bir yönteme başvurdu. Cemaat, camide namaz kılınan alanı, panjurla ikiye böldü. Caminin imamı Recep Çabuk, elektrikli yerden ısıtma sistemiyle ısıtılan camide, cuma namazlarında yoğunluk nedeniyle panjurları kaldırdıklarını söyledi. Caminin oldukça büyük olduğunu anlatan İmam Recep Çabuk, "Camimiz yaklaşık 400 metrekare. Yani kubbeli camilerde ısıtma işi çok zor. Havalar da soğudu. Onun için nasıl ısıtabiliriz diye düşündü arkadaşlarımız. Arka tarafı bölerek böyle bir çözüm bulduk. Zaten vakit namazlarında, 2-3 saf cemaatimiz oluyor. Cemaatimizi alacak şekilde daraltma yoluna gittik. Çok da iyi oldu" dedi.

Cami cemaatinden Yalçın Çelik ise "Camimiz fazla büyük olduğu için kışın ısıtamıyoruz. Dolayısıyla böyle bölme yapıldı. Şimdi rahat ısınıyoruz. Kış günleri huzur içinde namazımızı eda ediyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:22 Kaynak: DHA

Balıkesir, Burhaniye, Cemaat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Son Dakika! Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!

Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:27:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cemaat Isıtmakta Zorlandığı Camiyi Panjurla Böldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]