Son Dakika Haberleri: Cemaat namazdayken imamın telefonunu çaldı
Son Dakika 3. Sayfa Cemaat namazdayken imamın telefonunu çaldı - Son Dakika

Cemaat namazdayken imamın telefonunu çaldı

6 saat önce

Konya'da camiye gelen bir kişinin cemaat namazdayken imamın telefonunu çaldığı anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cemaat namazdayken imamın telefonunu çaldı, System.String[]

Konya'da camiye gelen bir kişinin cemaat namazdayken imamın telefonunu çaldığı anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yarbaşı Sokak'taki Hasanköy Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi vakti camiye namaz kılmak için gelen kimliği belirsiz bir kişi, cemaat namaza başladığı sırada imamın odasına girerek telefonunu aldı. Şüphelinin telefonu çalarak çıktığı anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.


Olayın polise bildirilmesi üzerine hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KONYA

Bahçeşehir, Meram, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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