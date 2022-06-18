Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

Cemaat vakıflarının yönetim kurullarının belirlenmesi için yapılacak seçimlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği seçim yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve faaliyette olan, vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tüzel kişilik kazanmış, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye'deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfları kapsayan yönetmelik gereğince seçim çevresi, cemaat vakfının bulunduğu il kabul edilecek. İstanbul için seçim çevresinin belirlenmesinde, milletvekili seçimlerinde uygulanan seçim çevreleri esas alınacak.

İstanbul dışındaki cemaat vakıfları, gerekçelerini hazırlayarak seçim çevresi değişikliği talebinde bulunabilecek.

Her bir cemaat vakfı tüzel kişiliği için ayrı bir yönetim kurulu seçimi beş yılda bir yapılacak, yönetim kurulu yedi üyeden oluşacak.

Cemaat mensubu çok olan ve vakfın işleyişi açısından yediden fazla üyeye ihtiyaç duyulan vakıflarda yönetim kurulu, tek sayı olmak üzere, en fazla 11 üyeden oluşturulacak.

Bir kişi en fazla üç cemaat vakfında yönetim kurulu üyesi olabilecek

Cemaat vakıfları yönetim kurulu seçimlerinde, seçmenlerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurması, vakfın bünyesinde bulunduğu cemaate mensup olması ve seçim tarihi itibarıyla en az altı aydan beri seçim çevresinde ikamet etmesi, seçileceklerde ise ek olarak Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı okur-yazarlık belgesine ya da öğrenim belgesine sahip olması, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık suçları ile devletin güvenliğine karşı işlenen suçların birinden mahkum edilmemiş olması şartları aranacak.

Bir kişi, en fazla üç cemaat vakfında yönetim kurulu üyesi olabilecek ve yönetim kurulunda birinci derece kan bağı olan en fazla iki kişi görev yapabilecek.

Seçim kararı en az 60 gün önceden bildirilecek

Vakıf, seçime ilişkin yönetim kurulu kararını, seçim çevresini, seçim tarihini, vakıfta kayıtlı seçmen listelerini, seçim tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihinden en az 60 gün önceden ilgili vakıflar bölge müdürlüğüne yazı ile bildirecek.

Seçim kararının alındığı tarih itibarıyla vakıf malları üzerinde temliki tasarruf işlemlerine ilişkin karar alınamayacak ve işlem yapılamayacak.

Seçimle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere seçim tertip heyeti oluşturulacak. Bu heyet her bir seçim için 5 asıl, 2 yedek üyeden oluşacak ve seçim tertip heyetinde olanlar, yapılacak seçimde yönetim kuruluna aday olamayacak.

Seçimler, gizli oy açık tasnifle yapılacak

Seçimler, bir gün içinde sonuçlandırılacak, seçmen listelerinde ve oy pusulalarında, vakıf ismi başa gelmek suretiyle, "...vakfı yönetim kurulu seçimi" ibaresinden başka ibare kullanılamayacak.

Vakıf yönetim kurulu seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılacak. Seçim tertip heyetince talep edilmesi halinde bölge müdürlüğü personeli, seçimde gözetmen olarak görev yapabilecek.

Seçim tertip heyeti, kendi içinden veya uygun göreceği kişilerden her sandık için ayrı bir sandık kurulu oluşturacak, ayrıca tasnif heyeti de oluşturabilecek.

Seçimin blok liste ile yapılması halinde en çok oyu alan liste, yönetim kurulunu oluşturacak. Çarşaf listeyle yapılması durumunda ise yönetim kurulu asıl üyeliğe aday olmak isteyenler oy pusulalarında asıl üye olarak, yedek üyeliğe aday olmak isteyenler oy pusulalarında yedek üye olarak belirtilecek.

Oyların eşit olması halinde, yönetim kurulu üyeleri kura ile belirlenecek, seçim giderleri ilgili vakfın bütçesinden karşılanacak.

Cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimleri 31 Aralık 2022, hastanesi olan cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimleri ise 31 Aralık 2023'e kadar tamamlanacak.