Son Dakika Haberleri: Cemaate saldıran dilenci kadın, polisin belindeki tabancasını almaya kalkıştı

Cemaate saldıran dilenci kadın, polisin belindeki tabancasını almaya kalkıştı

2 saat önce

ADAPAZARI'nda, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatine saldıran kimliği belirsiz dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin belindeki tabancasını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Cemaate saldıran dilenci kadın, polisin belindeki tabancasını almaya kalkıştı, System.String[]
ADAPAZARI'nda, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatine saldıran kimliği belirsiz dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin belindeki tabancasını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde  Cumhuriyet Mahallesi Orhan Camii'nde meydana geldi. İkindi namazı sonrası avluda dilenen kadını, camii cemaati tepki göstererek engellemek istedi. Kadın ise eline sopa alarak kendisini engellemek isteyenlere saldırmaya çalıştı. Bu sırada bölgeden geçen iki polis memuru, durumu fark ederek olay yerine geldi. Polis tarafları ayırarak, kadını sakinleştirmeye çalıştı. İddiaya göre dilenci kadın bu sırada polisin belindeki tabancasını almaya kalkışınca yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. Kadın gözaltına alınırken fenalaşınca ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında dilenci kadın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:58 Kaynak: DHA
Sakarya, Cumhuriyet Mahallesi, Güncel
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