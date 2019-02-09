Son Dakika Haberleri: Cemaate Tavuklu Pilav İkrâmı

Cemaate Tavuklu Pilav İkrâmı

46 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bir hayırsever tarafından bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi.

Cemaate Tavuklu Pilav İkrâmı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde bir hayırsever tarafından bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi.

Boyalıca Mahallesi'nde cuma günü cemaate pilav ikram edildi. İsminin açıklamasını istemeyen bir hayırsever iş adamı tarafından Boyalıca Merkez Camii'nde mevlid-i şerif okutulup, cami çıkışında bin kişilik tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Boyalıca, İznik, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'nin 50. Yıl Kutlamaları İçin Adana'ya Giden Amatör Futbolcu Cuma Uluçay, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Emekli Öğretmen, Oğlunu Bulmak İçin Gittiği Medyum Tarafından Dolandırılıp Cinsel Tacize Uğradı

Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:12:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cemaate Tavuklu Pilav İkrâmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]