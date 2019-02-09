Cemaate Tavuklu Pilav İkrâmı
46 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde bir hayırsever tarafından bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde bir hayırsever tarafından bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi. Boyalıca
Mahallesi'nde cuma günü cemaate pilav ikram edildi. İsminin açıklamasını istemeyen bir hayırsever iş adamı tarafından Boyalıca Merkez
Camii'nde mevlid-i şerif okutulup, cami çıkışında bin kişilik tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:26 Kaynak: İHA
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