Cemaatin Üzerine Çöken Tenteyle İlgili 4 İmama Dava

Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde kar biriken tentenin cenaze namazı kılan cemaatin üzerine çökmesi sonucu 3 kişinin ölmesi 15 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 4 imam hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde kar biriken tentenin cenaze namazı kılan cemaatin üzerine çökmesi sonucu 3 kişinin ölmesi 15 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 4 imam hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Ocak 2017'de Ataköy 5. Kısım'daki Ömer Duruk Camisi'nde kılınan bir cenaze namazı sırasında cemaatin altında bulunduğu tentelerin, üzerine birikmiş kar nedeniyle çöktüğü anlatıldı.



Çöken tentenin altında kalan Zihni Ganiç, Feruzan Eryürük ve Mustafa Ümit Şengezer'in öldüğü, 45 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtilen iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze namazlarını kıldırmakla görevli imamları Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek ile cami imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar, "şüpheli" olarak yer aldı.



Kazayla ilgili 3 ayrı bilirkişi raporu hazırlandı



İddianamede olayla ilgili üç ayrı bilirkişi raporuna da yer verildi. 24 Nisan 2017'de sunulan bilirkişi raporunda, olay tarihinde Bakırköy İlçe Müftüsü olan Mustafa Açıkalın'ın, söz konusu caminin protokol cami olarak özel bir öneme sahip olmasını göz önünde bulundurarak, ilgili mevzuat uyarınca yapması gereken denetimi, gözetimi, tente sisteminin bakım-onarımını yerine getirmediği, kar yükü yönünden güvenli çalışmasına ilişkin personel eğitimini sağlamadığı nedeniyle "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.



Hazırlanan diğer bir raporda ise Bakırköy Müftülüğü yetkililerinin sorumluluk alanlarında bulunan tüm camilerin, somut olaya ilişkin tehlike noktasında kontrolü sağlamalarının hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle kusurlu bulunmadığı belirtildi.



"Hemen kılıp çıkarız" denildi



Hazırlanan üç ayrı bilirkişi raporunda, camideki pergola otomatik tente sisteminin Bakırköy Belediyesi ekiplerince şerit çekilerek kapatıldığı anlatılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının cenaze namazlarını kıldırmakla görevli imamları olan sanıklar Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek'in de şeridi kaldırdıkları, cemaati bu alanda toplayarak namazı burada kıldırdıkları ifade edildi.



İddianamede, söz konusu raporlara göre, Kavukluoğlu ve Çiçek'in anonsla, şerit çekilmesine ve çökme riski bilinmesine rağmen cemaati tente altına çağırdıkları ve bu iki sanıktan birinin "hemen kılıp çıkarız" dediği aktarılarak, bu nedenle Kavukluoğlu ve Çiçek'in "asli kusurlu" oldukları aktarıldı.



İddianamede yer verilen bilirkişi raporlarında, cami imamları olan diğer sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın da "camide yeterli denetim ve gözetimi yapmamaları, müftülüğe yazılı başvuruda bulunarak tente sisteminin bakım ve onarımını sağlamadıkları, cami ve çevresinin temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almak yükümlülüğü altında olmaları ve olay gününün hemen öncesinde yoğun kar yağışının olacağının bilinmesine rağmen tentelerin kapatılmasını sağlamadıkları, namazın hemen öncesinde cemaatin tente altına girmelerine engel olmadıkları, cenaze namazını kıldıracak imamlarla eş güdüm halinde olmadıkları" gerekçesiyle "tali kusurlu" oldukları belirtildi.



Raporlarda, temizlik görevlisi Ali Rıza Mülayim'in yoğun kar yağışı nedeniyle cami ve çevresindeki kar temizliğine yetişememesi, tente üzerinde biriken ve tehlike arz eden karı temizlemek bakımından yeterli araç, gereç ve teknik bilgiye sahip olmaması nedeniyle kusurlu bulunmadığı kaydedildi.



İddianamede, müezzin Selçuk Dönmez'in bir raporda tali kusurlu olduğu, diğer 2 raporda ise tedbir alma konusunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığından kusurun atfedilemeyeceği ifade edilerek, tenteyi yapan ilgili firmanın kurulumu uygun şekilde yapması, Bakırköy Belediye Başkanlığı Trafik Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin şerit çekmeleri, anons yapılmasını sağlayarak tedbir almaları nedeniyle kusurlu olmadıkları vurgulandı.



Olayda hayatını kaybeden Zihni Ganiç, Feruzan Eryürük ve Mustafa Ümit Şengezer'in ölümlerinin kazaya bağlı olarak meydana geldiği, tentelerin çökmesiyle ölüm neticeleri arasında illiyet bağı bulunduğu anlatılan iddianamede, olayda yaralananların da şikayetçi oldukları bildirildi.



Sanık ifadeleri



İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mustafa Kavukluoğlu, öğle namazı sonrası, cenaze namazını kılmak üzere tentenin altına geçtiklerini anlatarak, namazı hızlı bir şekilde kıldıklarını, cenazeyi araca koydukları sırada birden tentenin çöktüğünü söyledi.



Sanık Mustafa Çiçek de ifadesinde, cemaat içinden birinin cenaze namazını hızlıca tentenin altında kılma teklifini kabul ettiklerini belirterek, namaz sonrasında ise tentelerin çöktüğünü söyledi.



Sanık Adem Karabey'in de camiye gittiğinde tentelerin üzerinde kar birikintisini fark etmesi üzerine Bakırköy Belediyesini arayarak bilgi verdiğini anlattı.



Kendisiyle konuşan kişinin kar birikintisini temizlemek için geç kalınmış olduğunu ve bunun namazdan sonra yapılabileceğini söylediğini savunan Karabey, kısa bir süre sonra cemaatin toplanmaya başladığını, bunun üzerine anons yaparak cemaatin tente civarından uzak durmalarını istediğini ifade etti.



Sanık Faruk Yazar da ifadesinde yoğun kar yağışı nedeniyle cami temizlik görevlisinin temizliğe yetişemediğini belirterek, bu nedenle belediyeden yardım istediklerini ancak belediye ekiplerinin gelmediğini, cenaze namazının akabinde de bu olayın gerçekleştiğini savundu.



İddianamede, sanıklar Mustafa Kavukluoğlu ile Mustafa Çiçek'in anonslarla uyarı yapılmasına ve etrafı çevrilmesine rağmen, cemaati tentelerin altına topladıklarına vurgu yapılarak, sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın ise Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal etmeleri nedeniyle bu neticeye neden oldukları belirtildi.



15 yıla kadar hapis istemi



İddianamede, sanıklar Mustafa Kavukluoğlu, Mustafa Çiçek, Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.



İddianame gönderildiği Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.



Öte yandan haklarında soruşturma yapılan eski Bakırköy Müftüsü Mustafa Açıkalın, temizlik görevlisi Ali Rıza Mülayim, Bakırköy Belediye Başkanlığındaki görevliler ve tenteyi kuran şirket yetkilileri hakkında da takipsizlik kararı verildi.

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