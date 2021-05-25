Cemaatle birlikte camiye girdi, bir süre saklandıktan sonra hırsızlık yaptı - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde cemaatle birlikte yatsı namazında camiye giren bir şahıs, içeride bir süre saklandıktan sonra elektronik eşyaları ve sadaka kutusundaki paraları çalarak kaçtı. Zanlı, film gibi operasyonla evinde yakalandı.

Olay, 9 Mayıs Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Camiden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları detaylı bir şekilde ekipler tarafından incelemeye alındı. Yapılan araştırmada cemaatle birlikte yatsı namazında içeri giren şüphelinin bir süre saklandıktan sonra camideki iki prodüksiyon cihazı, bir dizüstü bilgisayar, bir kamera kayıt cihazı ve sadaka kutusunda bulunan paraları çaldığı tespit edildi. Polis, ilçe genelindeki kent güvenlik kameralarından zanlının kaldığı evi tespit etti. Ekipler, adrese yaptıkları baskınla şüpheli Ş.K'yi kıskıvrak yakaladı. Çalınan malzemelerin bir kısmı bulunurken, şüphelinin çalınan diğer malzemeleri M.Ö. ve E.Ş. isimli şahıslara verdiği tespit edildi. M.Ö. ve E.Ş. ekiplerin çalışması sonucu yakalanırken, çalınan diğer malzemeler de bulunarak cami görevlilerine teslim edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan Ş.K., M.Ö. ve E.Ş'nin işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. - İZMİR