Cemaatle ibadete ara verilen cami ve mescitler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kars'ta, cemaatle ibadete ara verilen cami ve mescitlerde, görevlilerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Kars Belediyesi ve İl Müftülüğünce, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde cemaatle ibadete ara verilmesi kararlaştırılan cami, mescit, Kur'an kursları ve kütüphanelerde dezenfekte çalışması başlatıldı.

Özel kıyafetli ekipler, kentteki tüm camiler, Kars Tren Garı binasında ve vatandaşların yoğun kullandığı ortak alanları dezenfekte ediyor.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ibadethanelerin ve tarihi alanların bugün dezenfekte edildiğini söyledi.

Dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini anlatan Kurtbaş, "Geçen hafta vatandaşların yoğun kullandığı alanlar, toplu taşıma araçlarında çalışma yapmıştık. Bugün de tren garı ile ibadethanelerde dezenfekte çalışması yapıyoruz." dedi.

Kurtbaş, çalışmaların kent genelinde devam edeceğini bildirdi.