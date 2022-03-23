Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezinde eğitimler devam ediyor - Son Dakika
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Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezinde eğitimler devam ediyor

23.03.2022 17:28
Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezinde eğitimler devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezinde çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde eğitimlere devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden 4-6 Yaş Grubundaki Çocuklara Psiko-Motor Eğitimi

CEMAL ASLAN TEMEL BECERİ VE EĞİTİM MERKEZİNDE ÇOCUKLAR FİZİKSEL VE ZİHİNSEL KAZANIMLARINI ARTIRIYOR

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Kılıç Eğitim Merkezinde 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitimler verildiğini belirterek, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz kültürel ve sanatsal etkinlikler yanında sportif etkinliklerde yapmaktadır. Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezinde 4-6 yaş grubu öğrencilerimize hocalarımız eşliğinde psiko-motor becerilerinin gelişmesi açısından eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerimize Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu ve anasınıfı öğrencileri randevulu bir sistemle gelerek burada psiko-motor becerileriyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın riyasetinde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Okullarımıza yazmış olduğumuz yazılar neticesinde okullarımız randevu alarak haftanın altı günü eğitim merkezimizdeki eğitimlerden faydalanmaktalar. Psiko-Motor eğitimleri kapsamında Loko-Motor, manipülatif beceriler, denge, esneklik, hız, kuvvet, göz-el ve ayak koordinasyonu gibi önemli fiziksel ve zihinsel kazanımların artırılması yönünde eğitimler verilmekte" şeklinde konuştu.

Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi hocalarından Bayram Ayaz ise eğitim merkezindeki çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Hafta içi yapmış olduğumuz eğitimlerimiz Cumartesi günü de devam etmekte. Cumartesi günü vermiş olduğumuz eğitimler hafta içi vermiş olduğumuz eğitimlerden biraz daha farklı. Cumartesi günü modüler bir eğitim vermekteyiz. Tamamen jimnastiğe yönelik beden eğitiminin alt yapısını oluşturabileceğimiz eğitimler veriyoruz. Ayrıca yaz döneminde ise yaz okulu formatında eğitimlerimiz devam etmekte. Temmuz ayı ile Eylül ayını kapsayan üç aylık süreçte modüler anlamda eğitimlerimiz sürmekte. Bunun yanında takip ettiğimiz özel eğitim alan öğrencilerimiz var. Portföy dosyası oluşturup buna göre eğitim programı hazırlıyoruz. Bu öğrencilerimizin sosyalleşmesi, liderlik ve grup psikolojisi ile nasıl hareket edilir anlamında çocuklarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezinde eğitimler devam ediyor - Son Dakika


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