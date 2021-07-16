Cemal Can Canseven'in eski hali takipçilerini şaşırttı

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alan ve attığı her poz ile adından söz ettiren Cemal Can Canseven, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor sonrası paylaşımda bulunan Canseven, eski kilolu haline göndermede bulundu.

"KÜÇÜK CEMAL'E SELAM OLSUN"

Eski ve yeni halini yan yana kolajlayıp Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Canseven, yayınladığı kareye; "Küçük Cemal'e selam olsun" notunu düştü.

ÇOCUKKEN ŞİŞMAN VE TATLI OLDUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ

Öte yandan Cemal Can Canseven, Survivor'da yarıştığı dönem hayatındaki kırılma noktasını anlatırken kilo verdiği süreçten de bahsetmişti. Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini ve Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getirmişti.

"3 AYDA 15 KİLO VERDİM"

25 yaşındaki Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. Üç ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" demişti.

Canseven, sözlerine; "Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı" diye devam etmişti.