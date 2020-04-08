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Cemal Can ile Danla Bilic'in konuşması Survivor'a damga vurdu
7 saat önce
Survivor'da iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımından Cemal Can Canseven, yakın dostu olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aylar sonra ilk kez konuşabildi.
Survivor'da iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımından Cemal Can Canseven, yakın dostu olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aylar sonra ilk kez konuşabildi. Uygulama üzerinden birbirine mesaj atan ikili arasındaki yazışma herkesi güldürdü. Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ikiliden Cemal, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:59
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