Cemal Ekiz adına sınıf kuruldu - Son Dakika

Eski Boyabat Belediye Başkanı Cemal Ekiz adına özel eğitim sınıfı kuruldu.



26 Ağustos 2019 günü vefat eden Cemal Ekiz adına Boyabat Hamit Tekin Ortaokulunda özel eğitim sınıfı oluşturuldu. Sınıf bir sürücü kursu ile Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile kuruldu. Cemal Ekiz adının yaşayacağı sınıfta özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler eğitim görecek. - SİNOP