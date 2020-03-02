Cemal Ekiz adına sınıf kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cemal Ekiz adına sınıf kuruldu - Son Dakika

Cemal Ekiz adına sınıf kuruldu

6 saat önce

Eski Boyabat Belediye Başkanı Cemal Ekiz adına özel eğitim sınıfı kuruldu.

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Eski Boyabat Belediye Başkanı Cemal Ekiz adına özel eğitim sınıfı kuruldu.


26 Ağustos 2019 günü vefat eden Cemal Ekiz adına Boyabat Hamit Tekin Ortaokulunda özel eğitim sınıfı oluşturuldu. Sınıf bir sürücü kursu ile Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile kuruldu. Cemal Ekiz adının yaşayacağı sınıfta özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler eğitim görecek. - SİNOP

Boyabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:05 Kaynak: İHA
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