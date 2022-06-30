Cemal Enginyurt: "10 Bin Liranın Altında Bir Rakam İşçiye Yaşama İmkanı Vermez" - Son Dakika
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Cemal Enginyurt: "10 Bin Liranın Altında Bir Rakam İşçiye Yaşama İmkanı Vermez"

30.06.2022 16:26

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, asgari ücretle ilgili “10 bin liranın altında bir rakam işçiye yaşama imkanı vermez. Türk-İş rakamlarına göre açlık sınırı 6 bin 600, yoksulluk sınırı 20 bin lira. 10 bin lira verirseniz ne olur, onu da biliyoruz. İşveren bundan büyük bir kayıp yaşayacaktır…Veriyor musunuz, hayır. O zaman yine makul teklifimizi tekrar ifade edelim…Asgari ücret zam en az yüzde 40 olmalı ki kısmen bir rahatlama meydana gelsin” dedi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, asgari ücretle ilgili "10 bin liranın altında bir rakam işçiye yaşama imkanı vermez. Türk-İş rakamlarına göre açlık sınırı 6 bin 600, yoksulluk sınırı 20 bin lira. 10 bin lira verirseniz ne olur, onu da biliyoruz. İşveren bundan büyük bir kayıp yaşayacaktır…Veriyor musunuz, hayır. O zaman yine makul teklifimizi tekrar ifade edelim…Asgari ücret zam en az yüzde 40 olmalı ki kısmen bir rahatlama meydana gelsin" dedi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Enginyurt, özetle şunları söyledi:

BİR AY, İKİ AY SONRA 'ALDATILDIK, KANDIRILDIK' DEMEYE BAŞLAYACAKLAR: Ülkemizin gündemi büyük bir hızla adeta her dakika değişerek devam ediyor. Evrim geçiriyoruz. Öyle bir evrim ki hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Finlandiya, İsveç NATO'ya ben varken asla giremezdi. Ama Finlandiya ve İsveç üçlü mutabakat anlaşmasıyla NATO'ya dahil edildi. Yandaş medyaya sorarsanız, kazandık, başarı elde ettik. Avrupa'yı dize getirdik.

KİMİ İADE ETMEYE SÖZ VERDİLER. HANGİ PKK'LIYI HANGİ FETÖCÜYÜ İADE EDECEKLER: Neymiş efendim Finlandiya, İsveç PKK'yı terör örgütü olarak tanıyacaklarmış. FETÖ, PKK konusunda bizimle iş birliği yapacaklarmış. Kimi iade etmeye söz verdiler. Hangi PKK'lıyı hangi FETÖ'cüyü iade edecekler. Örgütleri kapatmak için hangi kararı alacaklarına dair bir teminat verdiler. İleri ki aşamada birlikte çalışılacak. Yani önüne gelene meydan okuyup, önüne gelenle düşman olan iktidar muhalefet olarak 'düşman olmayın, agresif davranmayın, devlet olmanın gereğini yapın' diyoruz. Sürekli şahsı adına 'ona küstüm, buna küstüm, bununla görüşmeyeceğim, ona darıldım' diyen bir Cumhurbaşkanı sonrasında tekrar barışında aynı kendisi oluyor. ve bu sefer dönüp yine muhalefete diyor ki 'hayırdır barışmamızı istemiyor musunuz'. Devletler arasında kavga olmaz. 'Biz anlaşarak kazanıyoruz.' Kardeşim ülkenin itibarını düşüren sizsiniz. Ülkeyi her önüne gelenle düşman yapan sizsiniz. ve şimdi NATO'ya girdik diye Finlandiya, İsveç sevinç çığlığı atarken bunu destekleyen de sizsiniz…

RECEP TAYYİP ERDOĞAN NATO'YA BOYUN EĞMİŞTİR. RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİDEN'A BOYUN EĞMİŞTİR: İsveç Dışişleri Bakanı Linde Hanımefendi diyor ki 'Recep Tayyip Erdoğan'a boyun eğmedik.' O zaman ortaya çıkan sonuç şudur ki, Recep Tayyip Erdoğan NATO'ya boyun eğmiştir. Recep Tayyip Erdoğan, Biden'a boyun eğmiştir.

ASGARİ ÜCRET EN AZ 10 BİN LİRA OLMALI DİYORUZ: 10 bin liranın altında bir rakam işçiye yaşama imkanı vermez. Türk-İş rakamlarına göre açlık sınırı 6 bin 600, yoksulluk sınırı 20 bin lira. 10 bin lira verirseniz ne olur, onu da biliyoruz. İşveren bundan büyük bir kayıp yaşayacaktır. O sebeple asgari ücret vergi dışı bırakılmalı. Devlet asgari ücrette işverene destek vermeli. Veriyor musunuz, hayır. O zaman yine makul teklifimizi tekrar ifade edelim…Asgari ücret zam en az yüzde 40 olmalı ki kısmen bir rahatlama meydana gelsin.

YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE BİR ZAM BEKLEMİYORUZ: Yüzde 20'nin üzerinde bir zam beklemiyoruz. Çünkü, iktidar biliyor ki işveren bunun altından kalkamaz. İşveren çıkacak yüksek bir rakamla işçi çıkarmak zorunda kalacaktır. Maliyetler yükselecektir…Onun için iktidara tekrar sesleniyoruz. Asgari cüret vergi dışı bırakılmalı. Devlet işverene asgari ücret konusunda sahip çıkmalıdır.

BUGÜN ÇEK YASASI'NDAN DOLAYI MAĞDUR OLAN İNSANLARIN, YARIN İTİBARİYLE HAPSE GİRMELERİNİN SON GÜNÜ. HALA İKTİDARDAN BİR SES YOK: Bugün Çek Yasası'ndan dolayı mağdur olan insanların, yarın itibariyle hapse girmelerinin son günü. Hala iktidardan bir ses yok. Yüzbinlerce insan yaşanan ekonomik kriz sebebiyle çekleri yazıldığı için, cezalara mahkum edildiler. Bu insanlar ev kurdular, iş kurup borçlarını ödemek istiyorlar. Ama maalesef ekonomik bozukluk sebebiyle bir tülü hayatlarını düzene koyamadılar. Biz iktidara ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Demokrat Parti olarak sesleniyoruz, bu insanlarımızın derdine çözüm üretiniz."

YORUMLAR
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Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın Milyonların gözü asgari ücretin belli olacağı bugünkü toplantıda! İşte masadaki rakam Milyonların gözü asgari ücretin belli olacağı bugünkü toplantıda! İşte masadaki rakam
Kaynak: ANKA

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Asgari Ücret, Türk İş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemal Enginyurt: '10 Bin Liranın Altında Bir Rakam İşçiye Yaşama İmkanı Vermez' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cemal Enginyurt: "10 Bin Liranın Altında Bir Rakam İşçiye Yaşama İmkanı Vermez" - Son Dakika
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