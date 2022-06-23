Cemal Enginyurt: 4 Bin 250 Lira Maaşla Asgari Ücretliye 'Öl' Diyorsunuz Ama Cumhurbaşkanı'nın Maaşını 141 Bin Liraya Çıkarıyorsunuz - Son Dakika
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Cemal Enginyurt: 4 Bin 250 Lira Maaşla Asgari Ücretliye 'Öl' Diyorsunuz Ama Cumhurbaşkanı'nın Maaşını 141 Bin Liraya Çıkarıyorsunuz

23.06.2022 19:03

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemil Enginyurt, “Numan Kurtulmuş dün ‘asgari ücretliye umut vermemek lazım. Asgari ücret arttırılmayacak. 2023’ün yılbaşında değerlendirilecektir’ diyor. Numan Kurtulmuş gibi düşünüyorsunuz. 4 bin 250 lira maaşla asgari ücretliye ‘öl’ diyorsunuz. Ama 101 bin lira maaşı olan Cumhurbaşkanı’nın maaşını 141 bin liraya çıkarıyorsunuz. 40 bin lira olan milletvekili maaşını 57 bin liraya çıkarıyorsunuz…İktidar olarak maalesef zenginden yanasınız. Sadece zengini düşünüyorsunuz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemil Enginyurt, "Numan Kurtulmuş dün 'asgari ücretliye umut vermemek lazım. Asgari ücret arttırılmayacak. 2023'ün yılbaşında değerlendirilecektir' diyor. Numan Kurtulmuş gibi düşünüyorsunuz. 4 bin 250 lira maaşla asgari ücretliye 'öl' diyorsunuz. Ama 101 bin lira maaşı olan Cumhurbaşkanı'nın maaşını 141 bin liraya çıkarıyorsunuz. 40 bin lira olan milletvekili maaşını 57 bin liraya çıkarıyorsunuz…İktidar olarak maalesef zenginden yanasınız. Sadece zengini düşünüyorsunuz" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Enginyurt, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Enginyurt, özetle şunları söyledi:

"SAYIN CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜTÜN DEĞERLERİYLE OYNAMIŞTIR: Bugün faizler düşmediyse bunun sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanıdır. Sayın Cumhurbaşkanı manipülasyon yapmıştır.  Spekülatif davranış sergilemiştir. Ekonomik verilerle oynamıştır. Ekonomi ile oynamıştır. 10 gün önce düşüreceğim' dediğiniz faizi bugün niçin düşürmediniz Sayın Cumhurbaşkanı? Nasa göre 'haram', 'her defasında düşüreceğim' diyordunuz. Bugün altıncısı oldu. Ama dolar 17,300… Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye ekonomisinin bütün değerleriyle oynamıştır. Piyasa ile oynamıştır.

4 BİN 250 LİRA MAAŞLA ASGARİ ÜCRETLİYE 'ÖL' DİYORSUNUZ: Numan Kurtulmuş dün, 'Asgari ücretliye umut vermemek lazım. Asgari ücret artırılmayacak. 2023'ün yılbaşında değerlendirilecektir' diyor. Numan Kurtulmuş gibi düşünüyorsunuz. 4 bin 250 lira maaşla, asgari ücretliye 'öl' diyorsunuz. Ama 101 bin lira maaşı olan Cumhurbaşkanı'nın maaşını 141 bin liraya çıkarıyorsunuz. 40 bin lira olan milletvekili maaşını 57 bin liraya çıkarıyorsunuz. Bakanlarınıza, belediye başkanlarınıza, saraylarda beş maaş alanlara, ballı maaş alanlara zam yapmaya devam ediyor, yüzde 40 zam yapıyorsunuz ama asgari ücretliye 'öl' diyorsunuz. İktidar olarak maalesef zenginden yanasınız. Sadece zengini düşünüyorsunuz.

GETİRDİĞİ EK BÜTÇE İLE TÜRKİYE'Yİ YENİ BİR VERGİ YENİ BİR SOYGUN DÜZENİNE TEKRAR MAHKÜM EDİYOR: Getirdiği ek bütçe ile Türkiye'yi yeni bir vergi yeni bir soygun düzenine tekrar mahküm ediyor. ÖTV, vergi artışlarıyla yine olan fakire, garibana, emekliye, işçiye, çalışana olacak ama beş maaş, 10 maaş alanlar yüzde 40 zam artışıyla hayatlarına mutluluk içerisinde devam edecekler. Bu böyle gitmeyecek. Bu devran böyle devam etmeyecektir. Bu devranın artık sonu gelmiştir."

YORUMLAR
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Dikbayır'dan Ek Bütçe Tepkisi: 'Milletvekillerine ve Cumhurbaşkanına Yüzde 40 Zam Yapılmasını, Bir Milletvekili Olarak İçime Sindiremiyorum, Vicdanım... Dikbayır'dan Ek Bütçe Tepkisi: 'Milletvekillerine ve Cumhurbaşkanına Yüzde 40 Zam Yapılmasını, Bir Milletvekili Olarak İçime Sindiremiyorum, Vicdanım... TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu toplandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemal Enginyurt: 4 Bin 250 Lira Maaşla Asgari Ücretliye 'Öl' Diyorsunuz Ama Cumhurbaşkanı'nın Maaşını 141 Bin Liraya Çıkarıyorsunuz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cemal Enginyurt: 4 Bin 250 Lira Maaşla Asgari Ücretliye 'Öl' Diyorsunuz Ama Cumhurbaşkanı'nın Maaşını 141 Bin Liraya Çıkarıyorsunuz - Son Dakika
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