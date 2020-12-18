Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye katıldı - Son Dakika

Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye katıldı

18.12.2020 23:18

Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Cemal Enginyurt, düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Cemal Enginyurt, düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye katıldı.

Demokrat Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen rozet takma töreni ile MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti.

Törende konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şunları kaydetti:

"Bu büyük ülkenin içinden süzülerek geldiği tarihi mecrayı iliklerimize kadar hisseden adanmış ruhlar olarak siyasette de başka kaygıları olmadan siyaset yapan insanlarız. Bugün de Türkiye'nin sıkıştığı daraldığı, Türk insanı ile Türk insanı arasında duvarların örüldüğü makuliyetini kaybetmiş Türkiye ikliminde siyasette milletimize nefes aldırabilmek adına bir büyük mücadele içerisindeyiz. Maalesef azami düzeyde ilke, prensip, değer, ideal, birlikteliği yapması gereken insanların asgari düzeyde maddi makam menfaat birlikteliği yapar hale geldiği bir siyasi portreyle karşı karşıyayız. Bugün de Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt'un koyduğu irade, beraber bu yürüyüşte ülke adına millet adına bizim için çok kıymetlidir. TBMM'de temsil ettiği insanlarımızın hak ve hukukunu koruyabilmek adına azami iradeyi hem meclis zemininde hem toplumsal katmanda ne derece koyduğunu milletimiz biliyor. "

Ordu Milletvekili Enginyurt ise, başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere herkes tüm haklarını helal ettiğini açıklayarak şunları söyledi:

"41 yıl Milliyetçi Hareket Partisi içinde mücadele ettim. Bu 41 yıl içerisinde hep şunu hedefledim, siyaset de mücadele de millet için yapılır hak için yapılır. Hakkın olmadığı yerde hakkın korunmadığı adalet olmaz. Her zaman sanayicinin, çiftçinin, köylünün, işçinin derdini dile getirmekten çekinmedim. Israrla birileri bu söylemlerin cumhur ittifakına zarar veriyor denilmesine rağmen hep şunu söyledim. Ben sokağın sesini ben milletin derdini haykırıyorum. Son olarak Tarım Bakanı'nın fındık rekoltesini 665 bin ton olarak açıklamasıyla birlikte bir tavır sergiledim. Tavır yine Cumhur İttifakı'na zarar olarak açıklandı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildim. Ben tüm haklarımı helal ettim. Başta Devlet Bahçeli olmak üzere en ufak hakkım varsa helal olsun. "

Uysal'ın teklifi üzerine tereddüt etmeden partiye katıldığını ifade eden Enginyurt, "Demokrat Parti'de şunu gördüm, ihale bekleyenler yok, avanta bekleyenler yok, 70-75 yaşına gelmiş olmasına rağmen 25'lik delikanlı ruhuyla hareket eden kişiler Türkiye'yi demokrat yapmak ve büyük Türkiye yapmak istiyorlar. Böyle bir hareketin içerisinde olmaktan büyük mutluluk duydum. Özellikle DP'yi seçtim çünkü başka partiye geçmiş olsam para aldı, ihale aldı diyeceklerdi. Demokrat Parti 'Yeter Artık Söz Milletindir' diyecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye katıldı
Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye katıldı
Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye katıldı
Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi, Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye katıldı - Son Dakika


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