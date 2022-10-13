Suç örgütü lideri Sedat Peker'le görüşmek için BAE'ye gidecek olan Cemal Enginyurt'a izin verilmedi - Son Dakika
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Suç örgütü lideri Sedat Peker'le görüşmek için BAE'ye gidecek olan Cemal Enginyurt'a izin verilmedi

13.10.2022 21:29

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker'le görüşmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğini konuşulan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt yeni bir açıklama paylaştı. İki görevli arkadaşıyla birlikte uçak biletlerini aldıklarını söyleyen Enginyurt, "Ancak güvenlik gerekçesi ile Sedat Peker ile görüştürülemeyeceğimizi öğrendim. Bu yüzden bu gece gidemiyorum" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'le görüşeceğini duyurmuştu. İki görevli arkadaşıyla birlikte BAE'ye uçak bileti alan Enginyurt'tan yeni açıklama geldi. Cemal Enginyurt, güvenlik gerekçesiyle Sedat Peker'le görüşemeyeceğini söyledi.

"SEDAT PEKER'LE GÖRÜŞTÜRÜLEMEYECEĞİMİZİ ÖĞRENDİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enginyurt, "Halkımıza söz verdiğim üzere Sedat Peker'in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesi ile Sedat Peker ile görüştürülemeyeceğimizi öğrendim. Bu yüzden bu gece BAE'ye gidemiyorum. Bir şeylerin değiştiği apaçık ortadadır. Sedat Peker bizim ülkemizin vatandaşıdır ve halkımızın neredeyse tamamına yakını Sedat Peker'in paylaşımlarını beklemekte ve sözlerine inanmaktadır. Muhalefet partileri olarak bu durumu görmezden gelemeyiz" dedi.

Sedat Peker'le görüşmek için BAE'ye uçak bileti almıştı! Cemal Enginyurt'a izin çıkmadı

"HALKIMIZ PEKER'İN İFŞALARINI ÖĞRENMEK İSTİYOR"

Sedat Peker'in ifşalarının engellenmek istediğini belirten Enginyurt, "Halkımızın Sedat Peker'in ifşalarını öğrenebilmesi için Sedat Peker'e uygulanan dijital ve fiziksel tecridin kaldırılması için gayret sarf etmemizin tüm muhalefet partilerinin görevi olduğuna inanıyorum. Bu şartlarda seçime 2 ay kala Sedat Peker'in paylaşım yapabilmesini beklememiz en iyi ihtimal ile safdillik olacaktır. Tekrardan söylemek istiyorum halkımız Sedat Peker'in ifşalarını öğrenmek istemektedir. Bu konuda muhalefet partileri olarak mücadele etmek bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'le görüşmek için BAE'ye uçak bileti almıştı! Cemal Enginyurt'a izin çıkmadı
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Demokrat Parti'den Gökçek Hakkında Suç Duyurusu... Enginyurt: 'Melih Gökçek, Devri Sabık Yaratacak, Senden ve Ailenden Hesap Soracağız' Demokrat Parti'den Gökçek Hakkında Suç Duyurusu... Enginyurt: 'Melih Gökçek, Devri Sabık Yaratacak, Senden ve Ailenden Hesap Soracağız'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suç örgütü lideri Sedat Peker'le görüşmek için BAE'ye gidecek olan Cemal Enginyurt'a izin verilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Sedat Peker'le görüşmek için BAE'ye gidecek olan Cemal Enginyurt'a izin verilmedi - Son Dakika
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