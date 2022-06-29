Cemal Enginyurt'tan Bakan Soylu'ya Tepki: "Rtük'e Sığınarak Korku Yaratmak, Baskı Yaratmak ve Susturmak İstiyorsun" - Son Dakika
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Cemal Enginyurt'tan Bakan Soylu'ya Tepki: "Rtük'e Sığınarak Korku Yaratmak, Baskı Yaratmak ve Susturmak İstiyorsun"

29.06.2022 19:05

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yaptığı şikayet başvurusuna tepki gösterdi. Enginyurt, “Senin adaletin yok biliyoruz ama şu an RTÜK’e sığınarak korku yaratmak, baskı yaratmak ve susturmak istiyorsun. Süleyman Soylu, şunu unutma; televizyonlara çıkarmasalar da elimize megafon alıp sokakta seni ve senin gibileri anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

MAHİR BAĞIŞ

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yaptığı şikayet başvurusuna tepki gösterdi. Enginyurt, "Senin adaletin yok biliyoruz ama şu an RTÜK'e sığınarak korku yaratmak, baskı yaratmak ve susturmak istiyorsun. Süleyman Soylu, şunu unutma; televizyonlara çıkarmasalar da elimize megafon alıp sokakta seni ve senin gibileri anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

RTÜK, bugünkü toplantısında, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un katıldığı bir programda Süleyman Soylu'yla ilgili söylediği sözler nedeniyle Halk TV'ye para cezası vermişti. Söz konusu cezanın, Soylu'nun şikayeti üzerine verildiği ortaya çıkmıştı.

Soylu'nun RTÜK'e sunduğu şikayet dilekçesinde, "Objektiflikten ayrılmak, haber sınırını aşmak, genişletici ve yanlış yorumlarda bulunmak, gerçek dışı haber vermek, yersiz şekilde onur kırıcı sözler kullanmak, dürüstlük kurallarına aykırı davranmak, kişisel nedenlerle salt sansasyon için yayın yapmak hukuka aykırıdır" ifadeleri yer almıştı.

Enginyurt, Soylu'nun RTÜK'e yaptığı şikayeti ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Enginyurt, şunları söyledi:

"RTÜK'E SIĞINARAK KORKU YARATMAK, BASKI YARATMAK VE SUSTURMAK İSTİYORSUN"

"Süleyman Soylu, Halk TV'yi RTÜK'e şikayet etmiş, 'Cemal Enginyurt beni küçük düşürdü' diye. Allahtan korkmaz Süleyman Soylu, kuldan utanmaz Süleyman Soylu, memlekette önüne gelene 'hayvan' diyorsun, hakaret ediyorsun, her türlü küfrü söylüyorsun ve eleştirilince hemen şikayet ediyorsun. Bu mu senin insanlığın, bu mu senin İçişleri Bakanlığı'ndaki adaletin? Senin adaletin yok biliyoruz ama şu an RTÜK'e sığınarak korku yaratmak, baskı yaratmak ve susturmak istiyorsun. Süleyman Soylu, şunu unutma; televizyonlara çıkarmasalar da elimize megafon alıp sokakta seni ve senin gibileri anlatmaya devam edeceğiz. Baskılar bizi yıldıramaz. Susmayacağız, korkmayacağız, başaracağız ve gün gelecek Süleyman Soylu, hesap vereceksin."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemal Enginyurt'tan Bakan Soylu'ya Tepki: 'Rtük'e Sığınarak Korku Yaratmak, Baskı Yaratmak ve Susturmak İstiyorsun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cemal Enginyurt'tan Bakan Soylu'ya Tepki: "Rtük'e Sığınarak Korku Yaratmak, Baskı Yaratmak ve Susturmak İstiyorsun" - Son Dakika
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