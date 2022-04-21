Cemal Enginyurt'tan Kılıçdaroğlu'na Destek: "Kemal Bey'i ve Eşi Hanımefendiyi Evimizde Misafir Etmekten Şeref Duyarız" - Son Dakika

Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin, "Anayasa'ya göre 65 yaşından büyük olanın elektriği kesilmez. Burada bile vicdansızlık yaptınız. Ben, bu vesile ile Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Kemal Bey, dert etmeyin. Yılgınlık yok, direnişe devam. Bizim ev halkının selamı var. Kemal Bey'i ve eşi hanımefendiyi evimizde misafir etmekten şeref duyarız, onur duyarız. Ama eylemini destekliyoruz. Sonuna kadar yanındayız" dedi.

Cemal Enginyurt, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Enginyurt, şunları söyledi:

"ADALET BUNUN NERESİNDE: Bayram geliyor, emekli müjde bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı kabineyi topluyor ama müjde yerine adeta bir hüsran, umutsuzluk oradan çıkıyor. Bin 100 lira emekli ikramiyesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirleriyle yine bin 100 lira oluyor ve Sayın Cumhurbaşkanı 'Emekli ikramiyesini bin 100 lira olarak açıklıyoruz. Bunda bir değişiklik olmayacak' diyor. 8 milyon, İntibak Yasası ile 2 bin liraya mahküm edilmiş emekli, 'En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira' denilerek hiçliğe, yokluğa, fakirliğe mahküm edilmiş emekli 'bayramda belki bir nebze mutlu olabilirim' diye beklerken umutlar yine yıkılıyor. Gazilerimize, şehit ailelerine yine bayram ikramiyesi bin 100 lira ama 15 Temmuz gazilerine vakıftan 2 bin lira. Şimdi bunun adalet neresinde. 15 Temmuz gazilerine 2 bin lira veriyorsunuz, saygıyla karşılıyoruz ama memlekette PKK ile terörle mücadele eden gazilere bin 100 lira veriyorsunuz. Bu, büyük bir haksızlıktır. Buna itiraz ediyoruz.

ADRESE TESLİM TOPLANMIŞ GENÇLERİ DEĞİL SOKAKTAKİ GENÇLERİ DİNLEYİN: Yine Sayın Cumhurbaşkanı 'Memlekette iş arayan kimse yok. Devlet herkese iş veriyor' diyor. Sayın Cumhurbaşkanım, yalancı TÜİK rakamlarına göre bile memlekette işsiz genç sayısı 3,5 milyon. Siz de 'Memlekette iş arayan yok' diyorsunuz. İş arayan yoksa 700 bin öğretmen niye arama bekliyor? İş arayan yoksa 100 binlerce sağlıkçı neden atama bekliyor? İş arayan yoksa sağlık teknikerleri, ziraat mühendisleri, inşaat mühendisleri niye iş bekliyor? İş arayan yoksa 'Bir yere 7 kişi alacağız' dediğinizde 25 bin kişi işe başvuruyor. Sayın Cumhurbaşkanım, seni yine kandırıyorlar, yine aldatıyorlar. Bu memleketin gençleri işsiz. İşsiz oldukları için intihar edenler var, psikolojisi bozulanlar var. Sayın Cumhurbaşkanım, siz biraz sokağa çıkın. Adrese teslim toplanmış gençleri değil sokaktaki gençleri dinleyin, göreceksiniz ki memleketteki işsizlik had safhaya çıkmış durumdadır.

BU ZENGİNLİK HARAM: Adalet ve Kalkınma Partililer konuşmaya devam ediyorlar. Önceki gün Adalet ve Kalkınma Partisi Konya İl Başkanı 'Bir domates 5 liraymış, yemeyin kardeşim. Biz eskiden turşu yerdik, hamdolsun şimdi zenginleştik. Yazın yersiniz. Bak, ülke de zenginleşti biz de zenginleştik' diyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Adalet ve Kalkınma Partisi Konya İl Başkanı itiraf etmiş, AK Parti'de birileri zenginleşti. Televizyonlara çıkarıp seni savunduğunu zannettiğin o gazeteci sıfatlıların çoğu, vergiye kayıtları yok ama milyonlarca dolarlık evde oturuyorlar, milyonluk arabalara biniyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, bu nasıl oluyor. İşte biz 'zenginleştiler' diyoruz. Bu zenginlik haram; haksız bir zenginlik.

10 BİN DOLAR RÜŞVETÇİYİ, AYLIK MAAŞA BAĞLANMIŞ SİYASETÇİYİ BİZ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ: Biz Demokrat Parti olarak, buradan tekrar ilan ediyoruz. 10 bin dolar rüşvetçiyi, aylık maaşa bağlanmış siyasetçiyi biz ortaya çıkaracağız. 10 milyon avro rüşvet pazarlığı yapan gazeteciyi biz ortaya çıkaracağız. 801 milyon dolar Ankapark'a zarar ettiren Melih Gökçek'ten biz hesap soracağız. Bu memlekette tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyerek, 5-10 ballı maaş alarak 300-350 bin lira maaş alanlardan günü geldiğinde Demokrat Parti olarak biz hesap soracağız.

YAPMANIZ GEREKEN TEK ŞEY SOKAĞA ÇIKMANIZ: BRENT petrol 130 dolarken mazot 14 liraydı. Bugün BRENT petrol 107 dolar ama mazot 22 lira. ve Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünyadan kaynaklı zamlar var. Dünyada da sıkıntılar var' diyor. Sayın Cumhurbaşkanım, sen, Avrupa'da yüzde 7 enflasyonu yüzde 700 okuyan milletvekillerine itibar etme. Seni kandırıyorlar. Avrupa'daki toplam ülkelerin enflasyonu kadar Türkiye'de yüzde 120 ile enflasyon var. Onun için yapmanız gereken tek şey sokağa çıkmanız.

KEMAL BEY'İ VE EŞİ HANIMEFENDİYİ EVİMİZDE MİSAFİR ETMEKTEN ŞEREF DUYARIZ: Çiftçiler perişan bir haldeler. Mazot paralarını ödeyemiyorlar. Gübre alamıyorlar. İlaç alamıyorlar. Dolayısıyla 'bir an önce memlekette elektrikte, gübrede, doğal gazda, akaryakıtta indirime gitmeniz gerekir' diyoruz. Ama siz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesmekle övünüyor, bunu haber yapıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını parası olmadığı için ödememezlik yapmadı. Sayın Kılıçdaroğlu, bir tepki gösterdi. ve 'Arkadaş, bu zamlar milletimin ödeyeceği faturalar değildir. Bunun karşılığı olarak ben zamlar geri çekilene kadar bir eylem başlatıyor, faturamı ödemiyorum' dedi. Ama şimdi çıktınız, Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kestiniz. Anayasa'ya göre 65 yaşından büyük olanın elektriği kesilmez. Burada bile vicdansızlık yaptınız. Ben, bu vesile ile Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Kemal Bey, dert etmeyin. Yılgınlık yok, direnişe devam. Bizim ev halkının selamı var. Kemal Bey'i ve eşi hanımefendiyi evimizde misafir etmekten şeref duyarız, onur duyarız. Ama eylemini destekliyoruz. Sonuna kadar yanındayız. İktidarı tekrar, son kez uyarıyorum; boşa kürek sallamaya başladınız. Memleketten habersiz bir haldesiniz. Televizyondaki tetikçilerinize güvenmeyiniz. Onlar sadece sizi aldatıyor.

İLK SEÇİMLERDE GİDECEKSİN: Sayın Cumhurbaşkanı, 'Altı parti seçime kalmadan dağılacak' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, altı partiyi demek ki o kadar ciddiye aldın ki dağılması için elinden geleni yapıyorsun. Sana tavsiyem, altı partinin dağılmasını beklemek yerine yüzde 127 elektrik zammını geri çek. Doğal gaz zammını geri çek. Akaryakıt zammını geri çek. Marketlerdeki fahiş fiyatı durdur. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkar. Bayram gelmeden önce bayram ikramiyesini 2 bin 500 lira olarak ver ve göreceksin ki senin altılı masayla uğraşmana gerek kalmayacak, millet sana dua edecektir. Ama görüyorum ki sen kendini dev aynasında görüyorsun. İnan ilk seçimlerde gideceksin."

Enginyurt, Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin Seçim Kanunu hakkındaki başvurusunu kabul etmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ALACAĞI HER KARARA SAYGI DUYMALIYIZ: Anayasa Mahkemesi CHP'nin seçimle ilgili başvurusunu kabul etti. Muhtemelen 'kapatılsın' sesleri yeniden duyulacaktır. Kapatılması istenecektir. Çünkü Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin en değerli, en önemli, Türkiye'nin hukukunun teminatı bir mahkemedir. Bu mahkeme, hangi kararı alsa hemen Cumhur İttifakı tarafından ağır eleştirilere maruz kalıyor. Anayasa Mahkemesi, demokrasimizin, hukukumuzun teminatıdır. Anayasa Mahkemesi'nin alacağı her karara saygı duymalıyız."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, kendisinin ve tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun fotoğrafını paylaşıp "Arkadaşa temiz don lazım" diye yazan 'Cumhur Frankfurt' isimli sosyal medya hesabının kullanıcısıyla yaşadığı tartışmaya ilişkin bir soruya Enginyurt, şu yanıtı verdi:

"O SOSYAL MEDYA YASASINI ÇIKARSINLAR: Allah'ın parmağı yok ki gözüne sokasın. En son Cumhur'un parmağını Şentop'un gözüne soktu. Dilerim ki Şentop bundan sonra diğer muhalefet partilerinin neler çektiğinin farkına varmıştır inşallah. Diğer muhalefet partilerine bu cumhursuz tip sürekli muhalefet ederken RT edip beğenenler şimdi kendilerine dönünce ne kadar büyük bir hata ettiklerini anlamış olurlar… Sen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanısın, Cumhur Frankfurt kim ya. Bunun neyine hesap veriyorsun. Bir de adama reklam şirketi kurdurmuşsunuz, para üstüne para kazandırıyorsunuz… Şentop'a tavsiyem şudur; 'Acilen Sosyal Medya Yasası' diyorlardı, işte bu hakaretlerin karşılığında o Sosyal Medya Yasası'nı çıkarsınlar.

Parti içinde birbirleriyle öyle bir hesaplaşmaya girdiler ki Allah bize fırsat bırakmadan birbirlerinden belasını verecek inşallah yakın zamanda."